"Era una spia di Pechino": l'accusa che scuote i palazzi del potere Usa

Un economista della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d'America, è finito nell'occhio del ciclone ed è stato accusato di essere una spia per conto della Cina. Questa bizzara vicenda è iniziata nel 2013 e ha riguardato tale John Rogers. L'uomo, in quell'anno, si trovava a Pechino per seguire un forum d'affari. Durante il suo soggiorno oltre la Muraglia ricevette una mail da parte di un fantomatico laureato cinese interessato a conoscere la Fed. I due sarebbero rimasti in contatto al punto che il misterioso ragazzo avrebbe ricontattato Rogers invitandolo a visitare di nuovo la Cina con tutte le spese pagate. L'economista fece quel viaggio innescando una serie di eventi che avrebbero portato a pesantissime accuse di spionaggio nei suoi confronti. Lo studente, ha scritto il Wall Street Journal, era presumibilmente un agente dei servizi segreti cinesi.

Una spia nella Fed?

La vicenda di Mr. Rogers è stata raccontata nel dettaglio al Wsj. I pubblici ministeri sostengono che l'economista abbia consegnato informazioni sensibili ad agenti cinesi spacciatisi per studenti. Rogers, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe incontrato i suoi referenti cinesi in camere d'albergo e in alcuni casi avrebbe pure condiviso rapporti interni della Fed, comprese informazioni preparate per le discussioni del Federal Open Market Committee, il comitato che fissa i tassi d'interesse. Lo confermerebbe un atto d'accusa desecretato a gennaio che accusava Rogers di cospirazione e spionaggio economico.

Gli agenti dell'FBI hanno arrestato Rogers a gennaio e hanno trovato 50.000 dollari in contanti nel suo appartamento nella zona di Washington. L'uomo, che ha lasciato la Fed nel 2021, ha negato tutte le accuse a suo carico, inclusa quella di aver consapevolmente assistito Pechino. Chi lo conosce afferma che il suo valore per la Cina sarebbe stato limitato perché non era a conoscenza dei processi decisionali di alto livello. Un avvocato di Rogers ha affermato che l'atto d'accusa del governo è carente di contesto e di fatti rilevanti che ne indebolirebbero l'implicazione di irregolarità. L'atto d'accusa " presenta una versione degli eventi eccessivamente semplicistica, unilaterale e distorta ", ha affermato l'avvocato, aggiungendo che il team legale di Rogers avrebbe fornito una confutazione dettagliata in tribunale " dove proveremo l'innocenza del dottor Rogers" .

Nel 2018, sposò una donna di Shanghai conosciuta tramite un servizio di incontri cinese. Gli agenti dell'FBI avrebbero poi trovato un biglietto sul suo iPad, datato dicembre 2018 e indirizzato a "Caro popolo cinese", in cui esprimeva ammirazione per la Cina.

Una vicenda sospetta

Ma cosa sappiamo di John Rogers? Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in economia presso l'Università della Virginia, Rogers è entrato a far parte del Consiglio della Federal Reserve come economista nel 1994. In seguito ha lavorato come consulente senior occupandosi di ricerca sui tassi di cambio e sulla politica dei tassi di interesse. La presunta intelligence cinese si sarebbe imbattuta in lui quando l'uomo si è recato in Cina nel 2013 per parlare a una conferenza annuale ospitata dalla prestigiosa Università Fudan di Shanghai.

Nel 2017, secondo l'atto d'accusa, Rogers accettò l'invito di un cinese - che si definiva uno studente laureato - a visitare la sua università, la Shandong University of Economics and Finance, nella città orientale di Ji'nan. Rogers chiese allo studente di pagare voli e hotel, e l'uomo accettò. In quel periodo, Rogers conobbe una truccatrice trentunenne di Shanghai tramite un servizio di incontri cinese chiamato Sky Love, che si rivolge a donne cinesi in cerca di partner romantici all'estero. Avrebbe spostao la donna, Liu Yu, nel marzo 2018 e più tardi quello stesso i due avrebbero avuto un figlio. Dopo essere tornato in Cina, con il pretesto di tenere lezioni, Rogers avrebbe incontrato nelle camere d'albergo il vecchio studente (rifattosi vivo) e un'altra persona, e avrebbe condiviso con le presunte spie informazioni interne alla Federal Reserve.

Nella seconda metà del 2018, Rogers si prese un anno sabbatico dalla Fed, trascorrendo un periodo a Shanghai come professore ospite alla Fudan.

Avrebbe continuato a fornire informazioni ai cittadini cinesi che si definivano studenti, inclusi appunti su un briefing con una persona in attesa della conferma del Senato come governatore della Fed circa due settimane prima di una riunione di politica monetaria della Fed. Il resto è storia nota. E adesso Rogers rischia grosso.