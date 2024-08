Esplode lo pneumatico di un Boeing 757: morti due operai e ferito un terzo

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è pace per Boeing, che pochi giorni dopo aver dovuto annunciare lo stop dei test del nuovo modello 777X, e aver perso parecchio terreno in Borsa, oggi torna al centro dell'attenzione per l'ennesimo incidente che coinvolge uno dei suoi velivoli. La compagnia aerea americana Delta ha reso noto mediante un comunicato che tre dei suoi tecnici sono rimasti coinvolti nell'esplosione di uno pneumatico di un Boeing 757 presso la struttura di manutenzione delle operazioni tecniche Delta di Atlanta, nota anche come Delta TechOps. L'incidente è avvenuto nella mattinata (ora locale) di Atlanta e due dei tre tecnici coinvolti purtroppo sono deceduti a causa delle ferite, mentre l'altro è rimasto ferito in modo grave.

La compagnia aerea e l'amministrazione di TechOps non hanno rilasciato maggiori dichiarazioni con ulteriori dettagli sull'incidente, in attesa che vengano accertate le cause dell'esplosione dello pneumatico. Dalle prime informazioni non confermate pare che l'incidente sia avvenuto attorno alle 5 del mattino e che a esplodere sia stato uno pneumatico rimosso da uno dei Boeing. Tuttavia, John Laughter, vicepresidente esecutivo e capo delle operazioni e presidente di TechOps, ha voluto inviare un comunicato ai dipendenti della struttura, dicendosi " profondamente rattristato nel condividere che tre membri del team TechOps sono stati coinvolti in un incidente che si è svolto questa mattina presto ad Atlanta TOC 3, Dept. 391 - Wheel & Brake Shop ". Quindi, ha aggiunto, " stiamo estendendo il nostro pieno sostegno alle loro famiglie in questo momento difficile e stiamo conducendo un'indagine per determinare cosa è successo ".

Si tratta di un comunicato interno, nel quale esorta i dipendenti a " contattare EAP, il vostro leader o le risorse umane di TechOps per qualsiasi assistenza o supporto di cui avete bisogno. I consulenti di Spring Health sono anche disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ". Delta, invece, ha redatto un comunicato per l'esterno, in cui si dice con " il cuore spezzato per la perdita di due membri del team ". Il Boeing coinvolto sarebbe arrivato da Las Vegas domenica sera dopo le 21 al TechOps.

Siamo uniti con i lavoratori di Delta in questo momento difficile e chiediamo a Delta e alle autorità competenti di avviare rapidamente un'indagine approfondita su come è successo

", si legge in una nota dell', sindacato che accoglie oltre 100mila membri dell'industria aerea di tutto il Nord America.