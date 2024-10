Esplosione a Copenaghen: l'ordigno vicino all'ambasciata israeliana

Ascolta ora 00:00 00:00

- Articolo in aggiornamento -

Questa mattina, attorno alle 4.50, si sono verificate due esplosioni vicino all'ambasciata israeliana di Copenaghen. Fortunatamente non si registrano vittime o feriti. La polizia sta indagando per risalire agli autori e alla matrice. Per il momento le forze dell'ordine non si sbilanciano nel collegare direttamente il fatto con una possibile intimidazione e manifestazione di violenza contro l'ambasciata di Tel Aviv ma, ovviamente, visto il contesto non è escluso che possa essere così. Questa è l'ipotesi maggiormente perseguita dagli inquirenti, che stanno analizzando i filmati delle telecamere e cercando possibili testimoni.

" Stiamo indagando sul movente e ovviamente guardiamo nella direzione dell'ambasciata israeliana ", ha dichiarato Jakob Hansen, portavoce della polizia danese. " Non posso entrare nei dettagli dell'indagine. È troppo presto per dire qualcosa in merito. Stiamo indagando sul caso e ci serve tempo ", ha proseguito, senza poter dare una risposta alle tante domande avanzate dalla stampa. " Siamo ovviamente choccati dal fatto che le bombe esplodano vicino all'ambasciata ", ha dichiarato l'addetto stampa dell'ambasciata, David Jano, ai microfoni dell'emittente danese Tv2, definendo le aree attorno all'edificio come una "scena del crimine" e dicendosi fiducioso " che le autorità danesi svolgeranno un'indagine sulla vicenda ".

Sono stato svegliato con un botto. Pensavo che fosse successo qualcosa al treno, perché ha fatto un vero botto

Un residente della zona ha dichiarato: "". Quando è sceso a verificare cosa fosse accaduto c'era già un grosso contingente di polizia che aveva blindato la zona.