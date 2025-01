"Ha passaporto italiano". In manette l'ideatore del sito usato per gli stupri di Gisèle Pelicot

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato arrestato in Francia il fondatore e gestore di Coco.fr, il sito mediante il quale decine di uomini si sono organizzati per commettere gli stupri ai danni di Gisèle Pelicot, la 72enne vittima di reiterati abusi sessuali da parte di 50 sconosciuti reclutati online dal marito, Dominique Pelicot, condannato a 20 anni di carcere dal tribunale penale di Vaucluse lo scorso 19 dicembre. L'indagato, Isaac Steidl, è un informatico di 44 anni e avrebbe rinunciato alla nazionalità francese per ottenere il passaporto italiano.

Le accuse

Secondo quanto riportano i media francesi, la nota piattaforma è conosciuta da molti anni " come strumento per organizzare vari reati, tra cui pedofilia, prostituzione, stupro, spaccio di droga, agguati " e " persino omicidi ". Motivo per il quale il suo fondatore e gestore è accusato dalla procura di Parigi di complicità in traffico di droga, possesso e distribuzione di immagini pedopornografiche, corruzione di minori via internet, associazione a delinquere, riciclaggio aggravato. Inoltre il sito sarebbe stato utilizzato per consentire una transazione illegale di denaro da parte di una banda criminale. I reati sarebbero stati commessi tra il 2018 e il 2024. Le pene previste arrivano fino a 10 anni di detenzione e multe milionarie per il traffico di droga.

Chi è Isaac Steidl

La biografia di Isaac Steid è alquanto misteriosa. A quanto trapela, il 44enne è originario del dipartimento del Var e avrebbe il passaporto italiano. Da qualche anno si sarebbe trasferito dalla Francia in un Paese nell'Europa dell'Est. Riguardo l'inchiesta risultano coinvolti anche tre componenti della sua famiglia che sono sospettati di " aver svolto un ruolo attivo nell'amministrazione della piattaforma o di aver tratto vantaggio dai reati ".

L'ipotesi di ventitremila reati

La procuratrice Laura Beccuau, che coordina l'inchiesta francese, ha dichiarato che " sono stati segnalati più di 23mila reati commessi attraverso Coco ".

Per entrare a far parte della community bastava inserire le proprie generalità e creare uno pseudonimo. L'non veniva sottoposto ad alcun genere di controllo né verificato. Quanto al dominio, il sito era stato registrato sull'isola di Guernsey, nel Canale della Manica.