Francia, spunta il video del jihadista. L'affiliazione all'Isis e il riferimento a Hamas

Il presunto omicida di Dominique Bernard, il docente del liceo Gambetta-Carnot ad Arras, in Francia, ha pubblicato un video di rivendicazione dell'Isis prima di passare all'azione. Mohammed Mogouchkov, schedato “S” perché radicalizzato, ha rivendicato il suo gesto a nome dello Stato Islamico. Nel video l'uomo fa anche un riferimento "molto marginale" all'attacco di Hamas in Israele. La notizia è stata data da CNews.

L’inchiesta antiterrorismo

Mogouchkov dovrà comparire oggi dinanzi a un giudice dell'antiterrorismo francese per una probabile iscrizione nel registro degli indagati. L'attacco, che ha causato la morte dell’insegnante e due feriti gravi, ha fatto ripiombare la Francia e l'Europa nell'incubo degli attentati jihadisti che ieri hanno colpito anche Bruxelles. Secondo fonti di polizia, sono undici le persone fermate nell'ambito dell'inchiesta dell'antiterrorismo sull'attacco di Arras, ma tre di esse dovrebbero venire rilasciate in giornata. Il procuratore Jean-François Ricard, terrà una conferenza stampa a Parigi alle ore 14 per fare il punto della situazione.

La scuola francese sotto assedio

Come se non bastasse, la scuola di Arras dove si è consumato il brutale omicidio del docente è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. Per un allarme bomba nelle scorse ore è stata evacuata. Molti studenti sono usciti dall'istituto. Resta dunque alta la tensione in Francia per il rischio di attacchi legati alla crisi in corso in Medio Oriente. Sinora per l'aggressione sono state fermate dieci persone, compreso l'assalitore.

Il rafforzamento della sicurezza in Francia

Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha pubblicato su richiesta del presidente Emmanuel Macron una circolare legata alla sicurezza del Paese nell'ambito del rischio di nuovi attentati islamisti. Nella circolare c’è un censimento dei siti più sensibili in Francia che dovranno essere protetti anche con l'aiuto dei 7mila militari dispiegati su tutto il territorio nell'ambito dell'operazione “Sentinelle”. Ai prefetti, inoltre, viene chiesto di analizzare tutti i dossier riguardanti persone schedate per radicalismo islamista. L'obiettivo è soprattutto quello di accelerare le espulsioni di quelle persone radicalizzate e presenti irregolarmente sul territorio.