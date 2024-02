Scintille fra Harry e Camilla. Il principe ha chiesto alla regina di uscire durante l'incontro col padre

Neppure la drammatica scoperta della malattia di Re Carlo ha convinto la Famiglia reale a mettere da parte i dissapori del passato: a quanto pare, durante la sua visita al padre, il Principe Harry avrebbe espressamente richiesto che la Regina Camilla non fosse presente. Un segno chiaro di come i rapporti fra i due siano molto lontani dall'essere buoni. Attriti profondi, che hanno radici nel passato, a quel delicato e doloroso triangolo composto da Carlo, Camilla e Diana.

Harry contro Camilla

Il viaggio di Harry a Londra è durato pochissimo, appena 26 ore. Dopo aver appreso del tumore del padre, il Principe ha preso un volo per il Regno Unito ed è corso ad accertarsi di persona delle condizioni del padre. Segno che, malgrado i tanti malumori e rancori, esiste ancora un legame fra Re Carlo e il figlio.

L'incontro fra i due, però, sarebbe stato molto breve. Appena 30 minuti, specifica il Mirror. Poi Harry se ne è andato, senza neppure incontrare il fratello maggiore William, che non avrebbe voluto parlare con lui. Ma come è andato l'incontro fra Re Carlo e il suo secondogenito? Alti e bassi, riferiscono i tabloid inglesi. Mentre il padre lo informava delle sue condizioni di salute, il Duca di Sussex avrebbe espressamente richiesto che la Regina consorte Camilla lasciasse la stanza. A dirlo sarebbe stata una fonte di palazzo.

Del resto, come Harry ha chiaramente esposto nel suo libro Spare, i rapporti con la nuova moglie del padre non sono idilliaci. Harry ha descritto Camilla come "la cattiva della situazione", la classica figura negativa della matrigna che siamo abituati a trovare nelle fiabe.

"Ho sentito che il Principe Harry avrebbe preferito non essere nella stessa stanza con la sua matrigna quando il Re gli raccontava della sua diagnosi di tumore" , ha dichiarato al Telegraph la giornalista ed esperta reale Camilla Petronella Wyatt. "Harry e Camilla non hanno mai avuto un rapporto sereno e la loro specie di relazione è peggiorata con tutti i racconti che il Principe ha fatto nel suo Spare, parlando della Regina come di qualcuno che avrebbe sempre pensato solo ai suoi interessi. In un passaggio del libro, il Duca di Sussex ha scritto che una volta temeva che la Regina Consorte sarebbe stata crudele con lui come tutte le matrigne cattive nei libri di fiabe. L'ha anche accusata di averlo venduto ai tabloid per guadagnare consensi da parte del popolo" , ha aggiunto.

La Famiglia Reale divisa

Quel che è certo è che se il Duca di Sussex non ha voluto Camilla durante il colloquio (breve) col padre, i problemi in famiglia sono ben lungi dall'essere risolti. "Harry non voleva che la pressione di Carlo salisse e, dato che, non sta molto bene, ha pensato fosse meglio evitare qualsiasi tipo di attrito. La cosa migliore per il Re è avere pace e tranquillità attorno" , ha ipotizzato l'esperto reale Robert Jobson sul Sun.

Terminato l'incontro col padre, del resto, Harry ha lasciato il palazzo senza neppure vedere il fratello, dal quale ormai lo divide una voragine di rancori e frecciate lanciate sulle pagine delle riviste. A sole 26 ore dal suo arrivo a Londra, Harry è stato visto all'aeroporto di Heathrow, già pronto per fare ritorno in California.