Ruba i Pokemon e scappa: il negoziante gli spara e lo uccide

Aveva notato un giovane in fuga dopo aver afferrato cinque scatole di carte collezionabili dei Pokemon, senza averle tuttavia pagate. Lo avrebbe quindi inseguito ed avrebbe esploso un colpo di pistola, centrandolo ed uccidendolo. Questo, secondo quanto riporta la stampa statunitense, è quanto viene contestato ad un uomo di 33 anni, Derrick Guerrero, finito in manette nelle scorse ore e poi rilasciato su cauzione. Per un episodio che si è svolto a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. Guerrero è stato accusato di aver ucciso il ventunenne Chadrick Coats, studente del secondo anno alla Florida Memorial University, dopo averlo sorpreso a rubare all'interno del negozio del quale era vice-direttore. Una vicenda che sta avendo ampia risonanza a quelle latitudini e che sembra aver già superato i confini nazionali. Stando a quanto ricostruito, tutto è iniziato pochi giorni fa all'interno di un punto vendita di una nota catena di videogiochi.

Quel giorno il trentatreenne, con un passato nei marines, secondo il New York Post aveva scorto un ragazzo intento a scappare dopo aver arraffato alcune scatole di carte dei Pokemon. Un bottino da circa 600 dollari complessivi, stando a quanto stimato in un secondo momento. Guerrero gli avrebbe intimato di fermarsi, rincorrendolo. Una volta resosi conto del fatto che il giovane non si sarebbe fermato, avrebbe estratto la pistola che portava alla cintura (e che avrebbe acquistato a seguito di una precedente rapina, sulla base di quanto dichiarato agli investigatori) ed avrebbe aperto il fuoco. Il presunto taccheggiatore, dopo esser stato colpito, avrebbe lasciato cadere la merce ed avrebbe cercato di trascinarsi sino al furgone nel quale lo aspettava la fidanzata. La ferita si sarebbe però rivelata più grave del previsto e Coats è morto a tre ore dallo sparo, nonostante il ricovero in ospedale.