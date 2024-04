Fulmine colpisce aereo in volo | Video

Uno spettacolo impressionante che, fortunatamente, non capita così spesso è stato immortalato da un appassionato del meteo in California durante una tempesta. Dall'interno della sua auto, il videoamatore William Justo ha ripreso l'esatto momento in cui un aereo è stato colpito da un fulmine.

Il video con la sequenza

Il luogo della fortunata ripresa era San José, per la precisione lungo la Monterey Rd: il cielo è coperto, un aereo si trova al di sotto delle nubi ben visibile nel suo passaggio. Improvvisamente, ecco la scarica elettrica colpire il velivolo e assumere una traiettoria diversa per aver incontrato, nel suo cammino, il "corpo estraneo": la sequenza è incredibile e l'atmosfera è resa ancor più sinistra, se possibile, dal contesto in cui Justo ha ripreso il tutto. Si possono vedere nitidamente alcuni fili dell'alta tensione con il contorno di alberi spogli e scuri come fossimo in un film di Alfred Hitchcock.

" Stavo filmando i fulmini di una forte tempesta prima nella zona sud di San Jose lungo Monterey Rd e ho catturato un aereo colpito da un fulmine! Quanto sono stato fortunato a catturarlo? ", ha scritto nel suo post su X Justo. Sul momento, invece, ecco l'esclamazione di stupore quando è accaduto l'evento. " Wow, era brillante ", ha sottolineato, scrivendo poco dopo che dopo uno zoom sull'aereo avrebbe notato " scintille/scariche blu-verdi dalle ali dell'aereo ", ha pubblicato pochi minuti dopo. Poco dopo la pubblicazione, la tv Nbc Bay Area ha chiesto all'appassionato meteo se poteva mandare in onda nel telegiornale successivo quel video citandolo come autore della ripresa.

Fulmini e aerei

Niente paura: il volo è giunto a destinazione e non sono arrivate notizie di criticità a passeggeri ed equipaggio. Sebbene non sia così frequente, " gli aerei passeggeri da trasporto commerciale vengono colpiti dai fulmini in media una o due volte l'anno. Sono progettati e costruiti per avere percorsi conduttori attraverso l'aereo per assorbire i fulmini e condurre le correnti", spiegano gli esperti del National Weather Service degli Stati Uniti. Per volare tra le nubi, tutti i velivoli sono progettati per resistere a tali criticità anche perché sono spesso gli stessi aerei ad attirare campi elettrici ambientali tipici dei temporali facilitando la "rottura elettrica" attraverso l’aria.