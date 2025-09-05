A Gaza spunta il "Nutella Sweet & Cafè": ecco cosa c'è dietro

C’è chi pensa sia un’invenzione di Israele, una sorta di messinscena propagandistica, e c’è chi invece ritiene sia la prova della falsa narrazione sulla crisi alimentare nella Regione. Una cosa è certa: il “Nutella Sweet & Cafè” inaugurato a Gaza ha acceso dibattiti roventi sui social. Negli ultimi giorni sono infatti diventati virali i video e le foto del nuovo locale, che viene descritto come una pasticceria specializzata in dolci e dessert a base della popolare crema di nocciole. L’apertura risalirebbe a pochi giorni fa, il primo settembre, ed è stata oggetto di vibranti discussioni.

Andiamo subito alla conclusione: sì, il “Nutella Sweet & Cafè” di Gaza è reale. C’è. Nessuna invenzione, nessuna macchina propagandistica in azione. Come confermato anche dall’analisi offerta da Open, i contenuti presenti online certificano l’esistenza del locale a tema nel quartiere di Al-Rimal, presso l’edificio Al-Masa, all’incrocio tra via Ahmed Abd Al-Azez e via Al-Jala. I video diffusi in rete non sono stati ritoccati – basti pensare ai riflessi presenti – e ribadiscono l’esistenza anche degli esercizi situati nei pressi della pasticceria, a partire da “Toy Box” e “Olivium Mall”, presenti entrambi su Google Maps.

Confermata anche la recente apertura: nei video pubblicati sui social compare una farmacia – “Almassah Pharm” – che è stata aperta lo scorso 20 agosto 2025. Ma c’è anche un altro dettaglio: nelle riprese che mostrano l’incrocio tra via Ahmed Abd Al-Azez e via Al-Jala manca completamente la Watan Tower, distrutta nei primi giorni del conflitto del 2023.

Nonostante le spiegazioni fornite dagli esperti, il dibattito prosegue. E non mancano le stoccate da Tel Aviv. C’è infatti chi collega l’apertura del “Nutella Sweet & Cafè” all’afflusso di rifornimenti a Gaza, compresi i famosi barattoli di crema alle nocciole.

Già nelle scorse settimane i media israeliani avevano posto l’accento sulla presunta falsa narrazione sulla scarsità di cibo, rimarcando che mercati e ristoranti nella Striscia appaiono ben forniti, così come cafè e panetterie. Senza dimenticare un’altra accusa – questa certificata anche dalle autorità occidentali – legata agli aiuti alimentari intercettati e rubati dai miliziani di Hamas.