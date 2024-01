Georgia, sotto accusa la relazione dei due procuratori anti-Trump

Una relazione "impropria" con il procuratore speciale da lei nominato che indaga in Georgia sull'ex presidente Donald Trump e sul presunto tentativo di ribaltare il risultato elettorale nelle elezioni presidenziali del 2020. È l'accusa mossa nei confronti del procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, che secondo un avvocato di un co-imputato di Trump, Mike Roman, avrebbe avuto " una relazione personale e romantica " con Nathan Wade, il procuratore speciale che indaga sul tycoon, nominato proprio da Willis. Ora una mozione dello stesso avvocato chiede al giudice di ricusare Willis dal caso che ha intentato contro Trump e altri imputati lo scorso anno.

L'avvocato, Ashleigh B. Merchant ha spiegato che " il procuratore distrettuale e il procuratore speciale sono stati impegnati in un rapporto personale improprio e clandestino durante la pendenza di questo caso, che ha portato il procuratore speciale e, a sua volta, il procuratore distrettuale, a trarre un profitto significativo da questo procedimento giudiziario a spese dei contribuenti ”. Roman ha rifiutato il patteggiamento e presentato una mozione in cui i suoi avvocati sostengono che Willis ha avuto una relazione sentimentale con il procuratore speciale Nathan Wade e che il suo studio legale ha usato i fondi versati dalla contea per portare Willis in vacanze esotiche. Il documento sostiene inoltre che Wade, che è un avvocato privato senza esperienza in materia di procedimenti giudiziari di questo tipo, è stato nominato senza la necessaria approvazione da parte delle autorità.

Il processo in Georgia e la citazione in giudizio

Come sottolinea il Wall Street Journal, Willis ha accusato Trump e altre 18 persone , tra cui gli ex consiglieri del magnate Rudy Giuliani e Mark Meadows, di aver partecipato a un'impresa criminale volta a sovvertire la vittoria di Joe Biden. Tutti gli imputarti - ex presidente compreso -si sono dichiarati non colpevoli, ma da allora quattro co-imputati dell'ex presidente hanno stretto un patteggiamento con l'ufficio di Willis, tra cui gli ex consulenti legali di Trump Sidney Powell e Jenna Ellis. Ora Fani Willis, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, è stata citata in giudizio per testimoniare nel procedimento di divorzio del collega, l'avvocato Nathan Wade, con il quale avrebbe una relazione amorosa. La citazione è stata notificata al procuratore distrettuale poche ore prima che uno dei coimputati di Trump presentasse una mozione in cui esponeva accuse di cattiva condotta da parte di Willis e Nathan Wade, inclusa una " relazione personale impropria e clandestina durante la pendenza di questo caso ". Se l'accusa verrà confermata, Willis e Wade potrebbero essere ricusati ed essere costretti a rinunciare al caso contro l'ex presidente Donald Trump.

L'affondo dell'ex presidente Usa