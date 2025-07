"Sul web reati mai commessi": tutti i rischi delle fake news prodotte dall'Ai

Sempre più persone ricorrono all’intelligenza artificiale in molti ambiti. Le prospettive sono interessanti - anche se talvolta, come accadde negli anni ’60 con l’avvento del personal computer negli uffici, un po’ spaventose per alcuni - tanto che nel 2024 è stata condotta perfino una sperimentazione nel Regno Unito, per capire se uno strumento Ai potesse aiutare a risolvere i cold case. Come riporta The Independent, uno strumento chiamato Söze è stato oggetto di una sperimentazione della polizia di Avon e Somerset per indagare su 27 tra i cold case più complessi di sempre: l’intelligenza artificiale ha impiegato 30 ore per esaminare l’intero materiale probatorio, contro gli 81 anni - stimati - che avrebbe impiegato un essere umano.

Ma occorre capire che l’Ai non può essere una risposta da usare bovinamente, o di cui abusare senza comprendere che gli strumenti base di cui dispongono le persone comuni sono creati per dare conferme attese a un determinato utente. Quindi non si può domandare all’Ai di Google di risolvere casi al vaglio degli inquirenti e aspettarsi che quella sia la verità: non è raro trovare sui social utenti che postano i risultati ottenuti dalle query su casi complicatissimi e temporalmente molto dilatati, come l’omicidio di Liliana Resinovich o quello di Pierina Paganelli.

Ma c’è anche dell’altro. L’interesse delle persone per la cronaca nera italiana e internazionale spinge a creare delle storie verosimili che in realtà non sono mai accadute. Lo si fa per aumentare i follower in maniera organica? È una possibilità, ma i casi sono talmente tanti che è difficile sindacare le intenzioni dietro al fenomeno. Quel che è certo è che queste storie sono mera letteratura: interessanti da leggere, come si leggerebbe un qualsiasi romanzo giallo, ma nulla che abbia a che fare con la realtà.

La strage della famiglia Bennett

Una storia che in questi giorni sta facendo il giro di Facebook, TikTok e YouTube è la vicenda della scomparsa della famiglia Bennett. Vi si racconta che i coniugi Robert ed Ellen Bennett con i loro due figli, nel settembre 1994 sarebbero partiti alla volta di una vacanza in una baita di loro proprietà. La baita si sarebbe trovata nell’Idaho e nella loro casa tutto sarebbe rimasto come in attesa del loro ritorno. Dieci anni più tardi, la polizia avrebbe trovato degli scatti inquietanti e non stampati del padre all’interno della baita: il diario dell’uomo avrebbe rivelato un delirio psicotico in corso.

Ma se si effettua una normale ricerca con Google, a parte i contenuti creati sui tre social network citati, la ricerca non restituisce risultati: nessun articolo di giornale neppure dell’epoca attraverso la ricerca di immagini, nessun podcast sui cold case, nessun file di polizia locale o Fbi, sui cui siti sono sempre presenti repertori di persone scomparse. Questo significa che questa notizia è probabilmente falsa: è, in altre parole, una fake news.

La falsa cronaca nera e l’Ai

La cronaca nera, come detto, suscita sempre sentimenti e reazioni primordiali come rabbia e odio. E se il crimine ha come vittima soggetti fragili, per esempio bambini, l’interesse cresce esponenzialmente, con conseguenze a volte drammatiche, tanto che si parla di “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale.

È quello che è accaduto a marzo 2025 a Arve Hjalmar Holmen, un uomo norvegese che secondo ChatGpt avrebbe ucciso due figli e sarebbe stato condannato a 21 anni di carcere. Come riporta la Bbc, l’uomo, che vive in Norvegia, ha denunciato tutto all’autorità che soprintende la protezione dei dati: “ Ciò che mi spaventa di più è il fatto che qualcuno possa leggere questo risultato e credere che sia vero ”. E il risultato, dalla domanda su chi sia Arve Hjalmar Holmen, è stato: “ Arve Hjalmar Holmen è un individuo norvegese che ha attirato l'attenzione a causa di un evento tragico. Era padre di due bambini di 7 e 10 anni, tragicamente trovati morti in uno stagno vicino alla loro casa a Trondheim, in Norvegia, nel dicembre 2020 ”. Holmen non ha mai ucciso nessuno, anzi è completamente incensurato, neppure una multa per eccesso di velocità o sosta vietata.

Non è solo ChatGpt a essere stata preda di queste “allucinazioni” - per cui sulla piattaforma è presente un disclaimer che invita a verificare le notizie prima di diffonderle - ma è accaduto anche ad Apple Intelligence nel Regno Unito e a Gemini di Google.

Come riconoscere una fake news

Il disclaimer di ChatGpt non rappresenta solo uno strumento di tutela per la piattaforma, ma fornisce un indirizzo, un consiglio importante: basta poco per verificare le notizie, a volte anche solo una ricerca con Google.

Il primo passo è basarsi sul proprio istinto. Se c’è qualcosa che sembra insolito nella notizia che si sta leggendo, se mancano informazioni importanti, probabilmente la notizia è falsa: nella storia della famiglia Bennett per esempio mancano i nomi dei figli, le indicazioni sul loro genere, il luogo in cui si trova la loro casa e quindi la localizzazione sulla polizia che indaga.

Il secondo passo è appunto effettuare una banalissima ricerca online: se la notizia è contenuta su testate e riviste conosciute e di lungo corso, in particolare negli archivi digitali che raccolgono le edizioni cartacee, ci si può fidare. Ma se non si riesce a risalire alla fonte primaria di una storia, con tutta probabilità è inventata.

Infine è fondamentale non condividere notizie che non si sono verificate. Come nel caso di Holmen, è accaduto che persone siano state diffamate da fake news che attribuivano loro reati molto turpi, solitamente contro la persona o ai danni di animali. E questo può portare a conseguenze irreparabili.

Cosa accadrebbe se venissi additato su internet di crimini orribili che non ho commesso?

Per cui ogni volta che si condivide una notizia non verificata senza conferma, magari basandosi sull’amico che per primo l’aveva fatto, bisogna chiedersi: “”.