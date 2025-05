Giappone, auto su un gruppo di bambini: 7 feriti. Fermato un uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Osaka, in Giappone. Sette bambini sono stati investiti in un attacco deliberato. Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia ha arrestato un uomo. In base alle prime indiscrezioni, i piccoli scolari sono stati travolti mentre tornavano a casa: sono rimasti feriti e sono stati portati d'urgenza in ospedale, ma tutti e sette sono rimasti coscienti.

Il presunto responsabile è un uomo di 28 anni residente a Tokyo. Secondo quanto reso noto, avrebbe confessato di aver investito intenzionalmente i bambini ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L’emittente pubblica NHK riporta che l’uomo avrebbe affermato di essere “stufo di tutto” e avrebbe deciso di “investire i bambini con l’auto pensando di uccidere qualcuno”.

In base a una primissima ricostruzione fornita da un testimone all’emittente Nippon TV, l’auto procedeva a zigzag mentre investiva i bambini.

In particolare, una bambina era “coperta di sangue” mentre altri bambini “hanno riportato graffi”. Un altro testimone ha affermato che l’autore dell’attacco “indossava una mascherina chirurgica e sembrava sotto choc” dopo essere stato trascinato fuori dall’auto.