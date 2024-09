"Strana tappa in Corea del Nord". Il misterioso viaggio del Tupolev russo

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi giorni un jet del governo russo ha effettuato una breve sosta sulla costa orientale della Corea del Nord. Il velivolo, non certo il primo avvistato nel Paese asiatico, ha fatto tappa sul territorio nordcoreano lo scorso giovedì, meno di una settimana dopo la visita a Pyongyang del massimo funzionario della sicurezza del Cremlino, Sergej Shoigu. L'aereo è stato poi rilevato sopra la città di Munchon, vicino a Wonsan, alle 2:17 di venerdì, prima di atterrare a Vladivostok alle 3:08. Il giorno successivo, venerdì, un altro aereo – gestito dall'aeronautica militare – è atterrato a Pyongyang intorno alle 11:30 del mattino, in partenza da Mosca e con scalo a Vladivostok.

I viaggi degli aerei russi in Corea del Nord

Partiamo con l'avvistamento di giovedì. Come ha scritto il sito Nk News, secondo i servizi di tracciamento Flightradar24 e FlightAware, lo squadrone speciale russo Tupolev Tu-154 (numero di coda RA-85843) è partito da Vladivostok intorno alle 19:30, spegnendo il segnale alle 20:19 mentre volava verso la città di Wonsan, dove potrebbe aver trasportato merci o personale di alto livello. Impossibile saperne di più.

Possiamo però fare alcune ipotesi, e tre sono le spiegazioni plausibili che potrebbero risolvere, almeno in parte, il viaggio del jet russo. Il velivolo potrebbe essersi diretto sulla costa orientale della Nord Corea per motivazioni legate alla cooperazione turistica, commerciale o militare in atto tra Mosca e Pyongyang.

Non è la prima volta che questo Tu-154 vola in Corea del Nord. Lo ha fatto anche nelle ultime settimane. In particolare, ha effettuato viaggi simili, di breve durata, a Pyongyang il 14, 26 e 30 agosto. È sempre inoltre partito da Mosca, facendo scalo a Novosibirsk e proseguendo per Vladivostok prima di dirigersi verso la Nord Corea. In due precedenti occasioni, è probabile che il mezzo abbia trasportato una delegazione di imprenditori russi e ingegneri della rete elettrica.

I legami tra Mosca e Pyongyang

Da almeno un anno a questa parte, Corea del Nord e Russia hanno intensificato i loro rapporti, culminati a giugno con la firma di un accordo di partenariato strategico globale firmato da Kim Jong Un e Vladimir Putin. Il nuovo trattato ha sostituito quello di amicizia e mutua assistenza del 1961, quello di amicizia, buon vicinato e cooperazione del 2000, nonché le Dichiarazioni di Mosca e Pyongyang del 2000 e del 2001. Il Cremlino e Pyongyang hanno al contempo ampliato i loro contatti commerciali e umanitari. Secondo quanto affermato questa settimana dal capo dell'intelligence della difesa di Kiev, il governo nordcoreano resterebbe il principale fornitore di armi di Mosca, ben felice di usare il materiale nella guerra in Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno intanto designato cinque entità e un individuo coinvolti in meccanismi di pagamento illeciti tra Russia e Corea del Nord.

espongono e interrompono le reti che facilitano il finanziamento dei programmi illegali di armi di distruzione di massa e missili balistici della Corea del Nord e che supportano la guerra illegale della Russia contro l'Ucraina

minaccia direttamente la sicurezza internazionale e il sistema finanziario globale

Le azioni messe in campo, ha annunciato il dipartimento di Stato, "". La crescente cooperazione finanziaria tra Russia e Corea del Nord, ha aggiunto il dipartimento di Stato, "".