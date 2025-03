"Hanno rovinato il film". J.K. Rowling attacca gli attori dei film di Harry Potter

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembra trascorsa una vita da quando li si vedeva posare tutti insieme di fronte ai fotografi e ai giornalisti, scambiandosi parole di stima e affetto; e infatti in questi anni pare proprio che i rapporti si siano deteriorati fra J.K.Rowling e i tre attori che hanno dato un volto ai suoi protagonisti.

Le ultime parole che la scrittrice di Harry Potter ha rivolto nei confronti di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint sono state a dir poco sconcertanti, e hanno dimostrato come la frattura creatasi fra le due parti sia ormai insanabile. Sono finiti i tempi in cui l'autrice della fortunata saga del maghetto "coccolava" i giovanissimi Daniel, Emma e Rupert. Così come può dirsi conclusa l'ammirazione che gli attori nutrivano nei confronti di "Jo", come erano soliti chiamarla.

In un post pubblicato sul suo profilo X, J.K.Rowling ha rivolto quello che pare a tutti gli effetti l'ennesimo attacco nei confronti dei tre attori, ritenuti responsabili di aver rovinato la saga di Harry Potter. A quanto pare tutto si sarebbe originato da una domanda posta da un fan. L'utente di X avrebbe chiesto alla scrittrice: "Quale attore rovina all'istante un film?" . La replica della Rowling è stata raggelante. "Tre ipotesi. Mi dispiace, ma era irresistibile".

Tre attori, dunque, e viene facile pensare a chi si stesse riferendo l'autrice di Harry Potter. Secondo molti la 59enne stava naturalmente parlando di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Dichiarazioni che sconvolgono, e che fanno male ai fans, che tanto hanno amato la saga. Le emoticon sorridenti che la scrittrice ha aggiunto dopo la sua frase al veleno hanno reso il tutto ancor più sconcertante.

Oggi Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint hanno rispettivamente 35, 34 e 36 anni. Sono adulti e si sono costruiti le loro vite, più o meno lontane dal mondo del cinema. Per molti restano ancora, e lo rimarranno sempre, Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.

Da ragazzini, quando recitavano nei film, li si è visti spesso al fianco della, magari in occasione delle premiere. I rapporti fra "mamma" Rowling e i tre ex maghetti si sono deteriorati fino a questo punto?