Harry vuol ricucire con la famiglia reale? L'invito che suona come una provocazione

Il Principe Harry starebbe nuovamente cercando di fare pace con Re Carlo e con il Principe William; questa l'indiscrezione riportata dal Mail on Sunday. A quanto pare il Duca di Sussex avrebbe invitato la Famiglia Reale - con la quale si trova ormai ai ferri corti da tempo - agli Invictus Games del 2027.

Gli Invictus Games sono un evento sportivo a cui partecipano veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio. Il Principe Harry li ha presentati nel marzo 2014, a Londra, e da allora è rimasto molto legato alla manifestazione, di cui è creatore e patrono. Invitare la Royal Family al completo è sicuramente un messaggio di apertura. L'invito, assicurano certe voci, sarà inviato a breve via email (entro la fine del mese) e il largo anticipo serve a dare al Re la possibilità di pianificare il suo programma, già vasto di impegni.

Sarebbe una grandissima occasione. Harry sarebbe rivisto al fianco della propria famiglia dopo i funerali della Regina Elisabetta. "Il Re potrebbe partecipare per mostrare il suo sostegno alle Forze Armate e congratularsi con Harry per il successo più significativo della sua vita. L'unica ragione per cui il Re è diffidente nell'intrattenere rapporti con suo figlio è che non si fida più di lui e non gli permette di ripetere le loro conversazioni private come ha fatto in passato. Questo vale per tutti i membri della famiglia che lavorano" , ha commentato l'esperta dei reali britannici Ingrid Seward. "Il Re desidera assolutamente un rapporto con il figlio minore e con i nipoti. Ha un'incredibile capacità di perdonare e vuole essere magnanimo in tutto questo, quindi c'è sicuramente la possibilità che il Re prenda in considerazione la possibilità di partecipare a Invictus" , ha aggiunto la collega Katie Nicholl.

E allora perché qualcuno sta già criticando questo invito? Gli Invictus Games del 2027 cominceranno il 12 luglio e si chiuderanno il 17 luglio, proprio nel giorno in cui la Regina Camilla compirà gli anni. Per qualcuno, insomma, quella di Harry non sarebbe una mano tesa, ma una chiara provocazione. Inoltre, in occasione degli Invictus Games saranno presenti anche Meghan e i figli Archie e Lilibet.

La maggior parte dei commentatori, però, è ottimista.

"Non ha senso continuare a combattere. La vita è preziosa. Il perdono è una possibilità al 100% perché vorrei riavere indietro mio padre e mio fratello".

In un'intervista rilasciata alla BBC il mese scorso il Duca di Sussex ha affermato: