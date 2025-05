Harvard, quanto costa studiare nella prestigiosa università americana: tra gli ex studenti Bill Gates e Mark Zuckerberg

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime settimane l'Università di Harvard, una tra le più prestigiose del mondo, è balzata agli onori delle cronache dopo che il presidente americano Trump ha deciso prima di tagliare i fondi e poi di bloccare l'ingresso degli studenti stranieri nell'ateneo. Mettendo da parte per un momento la battaglia politica, qual è il reddito che deve possedere uno studente per avere accesso agli studi?

Quali sono i costi

Attualmente, per potersi permettere lezioni ed esami servono 56.500 dollari l'anno, in pratica una retta da quasi 50mila euro: ma questa cifra, da sola, non basta perché bisogna aggiungere anche vitto e alloggio e numerose altre spese che possono arrivare anche a superare 80mila dollari, quindi circa 70mila euro. I numeri sono ancora più alti per gli studenti non americani i quali possono dover sborsare, tutto compreso, anche 99mila dollari l'anno, quasi 87mila euro.

Le novità dal 2025-2026

Se è comunque vero che Harvard offre borse di studio per necessità finanziarie, fino a copertura totale, dal prossimo anno accademico il prestigioso ateneo eliminerà le tasse per gli studenti il cui reddito familiare annuo arriva fino a 200mila dollari con la novità che sarà pienamente in vigore da settembre. Non solo, ma per i nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 100mila euro l'anno l'iscrizione sarà totalmente gratuita con aiuti finanziari per coprire le tasse universitarie, vitto, alloggio, assicurazione sanitaria e spese di viaggio.

" Rendere Harvard accessibile finanziariamente a più persone amplia la gamma di background, esperienze e prospettive che tutti i nostri studenti incontrano, favorendo la loro crescita intellettuale e personale ", ha dichiarato in una nota il presidente dell'Università, Alan M Garber. Secondo i numeri più recenti, Harvard contra circa 24.500 studenti universitari tra iscritti e laureati ogni anno ma ricordando che nel 2024 soltanto il 3,4% degli studenti che hanno fatto richiesta sono riusciti a entrare, si tratta in pratica di meno di quattro candidati ogni cento.

Gli ex studenti famosi di Harvard

La formazione d'eccellenza in questo ateneo conta tantissimi personaggi famosi e celebri ex-studenti: il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, l'imprenditore e filantropo Bill Gates ma anche personaggi dell'arte e dello spettacolo come Natalie Portman e Matt Damon.

Ma i presidenti degli Usa a frequentare Harvard sono stati ben 8 ma ancor più significativo il numero di chi poi diventerà premio Nobel, ben 160 sono passati per gli studi di Harvard. Fra gli stranieri di spicco ricordiamo l’Aga Khan IV, l'attuale re di Danimarca, Frederik André Henrik Christian, così come l’Imperatrice del Giappone, Masako.