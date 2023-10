Kazakistan, incendio in una miniera di ArcelorMittal: almeno 11 morti

Sarebbero 11 al momento, ma il numero è tristemente destinato a salire, le persone morte in un terribile rogo scoppiato in una miniera in Kazakistan di proprietà del colosso dell'acciaio ArcelorMittal. A darne notizia i funzionari locali della zona con un breve comunicato: " Un incendio è scoppiato nella miniera di Kostenko, provocando la morte di 11 persone, mentre 18 feriti con lesioni di diverso grado sono state trasportate in ospedale ".

I primi tragici dati

" Dei 252 minatori presenti al momento della tragedia, 205 sono stati portati in superficie ", si legge nella nota. L'incendio sarebbe scoppiato vicino alla città di Karaganda, regione industriale nel Kazakistan centrale e sarebbe il secondo incidente grave in due mesi nel sito ArcelorMittal, dopo che cinque minatori erano rimasti uccisi in un incidente avvenuto ad agosto in una delle miniere kazake del gruppo.

Bloccata la collaborazione con il gruppo

Non appena diffusa la notizia, il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev ha ordinato al suo governo di " porre fine alla cooperazione sugli investimenti con ArcelorMittal Temirtaou, al fine di avviare la nazionalizzazione della società che gestisce la più grande acciaieria del Paese ". Nella zona ricca di risorse naturali, solo nel 2020 il colosso dell'acciaio ha estratto un milione di tonnellate di carbone e possiede 15 miniere di carbone e minerali. Nel 2022, l’azienda lussemburghese ha acquistato anche l’azienda di riciclaggio dei metalli di Aberdeen John Lawrie Metals.