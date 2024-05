Iran, incidente per l'elicottero del presidente Raisi. "Pregate, le loro vite in pericolo"

Allarme in Iran per il presidente Ebrahim Raisi. I media statali hanno riferito che l’elicottero su cui stava viaggiando il capo del governo di Teheran assieme al suo entourage e al ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian è stato coinvolto in un “incidente”. Le 40 squadre di soccorritori inviate sul posto hanno raggiunto l'area e hanno iniziato le operazioni di ricerca con droni e cani addestrati nella foresta di Dizmar, nonostante le difficoltà dovute alle condizioni metereologiche avverse. Sul posto sono state inviate anche otto abulanze.

L'agenzia stampa Mehr aveva scritto che Raisi e la sua delegazione erano illesi e stavano proseguendo il loro viaggio via terra in direzione di Tabriz, ma hanno poi rimosso questa nota. I media della Repubblica islamica hanno anche pubblicato foto del presidente che non sembra aver riportato ferite, ma il titolare degli Iterni Ahmad Vahidi ha affrmato che non vi sono ancora informazioni sullo stato di salute del capo del governo. Nel frattempo, l'agenzia Fars ha chiesto di "pregare" per Raisi ed è stata convocata una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale, a cui ha preso parte anche l'ayatollah Ali Khamenei. Anche il leader americano Joe Biden è stato concovato per un briefieng urgente alla Casa Bianca.

Crash reported for helicopter carrying President Raisi in #Iran’s northwesthttps://t.co/fwcLdcGP54 pic.twitter.com/twuXcVxUk5 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024

Stando a quanto dichiarato dalla televisione di Stato, l’elicottero avrebbe effettuato un “ atterraggio di emergenza ” vicino a Jolfa, una città al confine con l’Azerbaigian a circa 600 chilometri dalla capitale. In mattina, Raisi aveva inaugurato una diga proprio nel Paese caucasico assieme al leader di Baku Ilham Aliyev. Le informazioni che arrivano dalla Repubblica islamica sono frammentarie, ma pare che il velivolo sia stato costretto ad atterrare a causa delle forti piogge e del vento. L’Iran possiede una varietà di elicotteri, ma molti sono modelli vecchi e le sanzioni internazionali rendono difficile il reperimento di pezzi di ricambio. Anche la loro flotta militare è composta da mezzi risalenti a prima della rivoluzione del 1979. Lo stesso vale per i loro aerei da guerra, di cui pochi sono operativi.

Il 63enne Ebrahim Raisi fa parte dell'ala conservatrice del mondo politico iraniano e in passato a guidato la magistratura del Paese. In molti lo considerano un protetto dell'ayatollah Ali Khamenei e, secondo diversi analisti, in futuro potrebbe sostituirlo. Ha vinto le elezioni del 2021, durante le quali è stata registrata l'affluenza più bassa nella storia della Repubblica islamica, ed è un bersaglio delle sanzioni degli Stati Uniti per via del suo coinvolgimento nell'esecuzione di massa di migliaia di prigionieri politici dopo la fine della guerra tra Iran e Iraq (1988). Durante i suoi anni di governo, il Paese ha proseguito il processo di arricchimento dell'uranio per uso bellico e ha ostacolato le ispezioni internazionali. Sempre a livello interno, il governo iraniano ha represso nel sangue le proteste degli studenti scoppiate in seguito alla morte di Masha Amini.

Teheran, inoltre, ha dato un sostegno fondamentale alla Russia nella guerra contro l'Ucraina inviando migliaia di droni kamikaze Shahed e, ad aprile, ha lanciato un massiccio attacco contro Israele in risposta all'uccisione di ufficiali dei pasdaran a Damasco.

Raisi ha anche continuato ad armare e finanziare una serie di gruppi terroristici in Medio Oriente come i ribelli Houthi dello Yemen e gli Hezbollah libanesi, parte della rete di proxy con cui l'Iran estende la sua influenza in tutta la regione.