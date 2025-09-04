Lisbona, i morti salgono a 16: chi è l'italiana rimasta ferita. Gli operai avevano segnalato i rischi.

A bordo della funicolare che ha deragliato nel cuore di Lisbona c'era anche una cittadina italiana con suo figlio, che si trova in vacanza nella Capitale portoghese. La donna è tra i feriti che sono stati estratti dalla cabina accartocciata su se stessa dopo l'impatto con il palazzo di un hotel. Fortunatamente non versa in gravi condizioni, si trova attualmente ricoverata, mentre il figlio non ha riportato ferite. La donna ha riportato alcune fratture ma potrebbe essere dimessa a breve. Intanto il bilancio delle vittime si aggrava e i morti salgono a 16, mentre i feriti sono 21.

Tra le possibili cause ci potrebbe essere la manutenzione scaduta dell'impianto e un mancato controllo a seguito degli alert lanciati dagli operai che avevano individuato alcune criticità. Tra le cause, infatti, si sospetta ci sia la rottura di un cavo, che ha impedito che la cabina venisse frenata, facendola prima deragliare e poi sbattere. L'ultima gara d'appalto per la manutenzione dell'Elevador da Glória pare sia stata annullata pochi giorni fa da Carris, l'azienda pubblica che gestisce grande parte dei trasporti pubblici di Lisbona. Il motivo è che tutte le offerte ricevute erano superiori all'importo preventivato. Lo riferiscono i media portoghesi, che danno anche conto di ripetute denunce da parte dei lavoratori dell'azienda, che secondo fonti sindacali avevano presentato numerosi reclami sulla necessità di effettuare l'adeguata manutenzione gli ascensori.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle identità delle vittime ma il sindacato ha fatto sapere che tra loro c'è un conducente della funicolare. Il comandante dei vigili dei fuoco ha riferito che le identificazioni procedono e che attualmente sono stati identificati numerosi cittadini stranieri, in città per turismo. Tra i feriti c'è anche una mamma incinta con un bimbo piccolo. " Ero pronta a mettermi in fila per prendere la funicolare. Ma appena siamo arrivati al punto di partenza, abbiamo visto arrivare vigili del fuoco, polizia...il mezzo si era appena schiantato sul palazzo.