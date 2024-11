"Insieme per difendere l'Occidente". L'intesa tra Meloni e Milei

Ascolta ora 00:00 00:00

"Giorgia, questa è casa tua!": così il presidente argentino ha accolto Giorgia Meloni presso la Casa Rosada a Buenos Aires. Una rinnovata intesa, quella tra Argentina e Italia, a firma di Meloni e Javier Milei. Con il presidente argentino"c'è anche una condivisione politica tra due leader che si battono per difendere l'identità dell'Occidente, la libertà, la sovranità, c'è molto più di una comune cooperazione tra nazioni, la forza delle idee e il coraggio che serve per difenderle", ha dichiarato Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il leader sudamericano. Ma soprattutto, secondo il presidente del Consiglio italiano, il punto di vista della grande nazione latinoamericana sarà fondamentale nel diorama internazionale per affrontare le sfide del nostro tempo.

"Come presidente di turno del G7, abbiamo voluto che l'Argentina fosse una delle nazioni invitate nella sessione Outreach perché crediamo che il punto di vista di Buenos Aires possa essere decisivo sia per rinnovare il secolare rapporto tra Europa e America Latina", ha ribadito Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il Presidente argentino. Numerosi i dossier su cui Roma e Buenos Aires auspicano di collaborare: Medio Oriente, Ucraina, ma anche la recente crisi che sta attraversando il Venezuela, con i suoi corollari in tutta l'America Latina. A questo proposito il presidente del Consiglio ha sottolineato come l'Italia non riconosca la proclamata vittoria di Maduro, ribadendo che, a suo dire, si sia trattato di elezioni "ben poco trasparenti".

Quella in Argentina è la prima visita bilaterale in America Latina dall'insediamento del governo Meloni, in virtù del fatto che "popolo italiano e quello argentino sono popoli fratelli", sostiene Meloni. Un legame alimentato dalla più grande comunità italiana all'estero, ha detto Meloni ricordando che il sentimento "dell'amore per la libertà ci unisce da sempre".

Ma a di là dell'agenda internazionale, vi sono multiple direttrici attorno alle quali i due leader vedono un enorme potenziale per la cooperazione tra Italia e Argentina: la prima è senza dubbio quella economica, essendo il sud America un'area di enorme interesse per l'Italia; la seconda è quella della