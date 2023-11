Dublino, orrore davanti a una scuola: bimbi presi a coltellate

Violenta aggressione in Irlanda, dove un uomo ha aggredito diversi giovani, tra cui anche alcuni bambini, nei pressi di una scuola di Dublino. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione ma la polizia della capitale irlandese ha parlato di un " grave incidente di ordine pubblico ". Il primo bilancio parla di cinque feriti, tutti soccorsi e ricoverati in ospedale. " Le vittime includono un maschio adulto, una femmina adulta e tre bambini piccoli. Una bambina ha riportato ferite gravi, gli altri due bambini sono in cura per ferite meno gravi ", ha spiegato la polizia. Il principale sospettato, del quale non si conoscono ancora le generalità, è stato arrestato.

Cosa è successo a Dublino

L'episodio è avvenuto poco dopo le 13:40 ora locale in Parnell Square East, non lontano da una delle strade più trafficate della città, O'Connell Street, fuori Gaelscoil Coláiste Mhuire, mentre i bambini uscivano dalla scuola primaria. Non è chiara la motivazione dell'assalto, né sappiamo nulla dell'uomo accusato del gesto, ora nelle mani delle autorità.

Secondo quanto riportato dall'Irish Times, almeno tre bambini avrebbero subito sospette ferite da arma da taglio, anche se alcune fonti hanno affermato che il numero dei coinvolti potrebbe aumentare man mano che ulteriori informazioni verranno confermate.

Come detto, non è stato stabilito il motivo dell'aggressione, avvenuta vicino ad una scuola. La polizia locale ha fatto sapere di star seguendo una linea di indagine precisa. L'area è stata isolata e contrassegnata come scena del crimine. In base a quanto emerso, un uomo avrebbe tentato di aggredire diversi giovani, tra cui bambini, e alcuni passanti sarebbero intervenuti per fermarlo.

Indagini in corso

Anche l'assalitore è ricoverato in ospedale. Secondo varii testimoni, prima si sarebbe scagliato contro una donna e poi contro tre bambini. La polizia locale intende interrogarlo non appena potrà. Le forze dell'ordine hanno intanto escluso il movente terroristico e ritengono che si sia trattato di un incidente isolato e autonomo. Resta da stabilire se sia stato un raptus di uno squilibrato o un attacco ispirato da motivazioni personali.

Fra i feriti, due - è stato ribadito - risultano in condizioni gravi, la donna e una bambina. Il ministro della Giustizia irlandese Helen McEntee ha affermato di essere " profondamente scioccata dallo spaventoso attacco contro tre bambini innocenti e una donna ".

" Siamo tutti scioccati dall'incidente avvenuto in Parnell Square. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui bambini. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a loro e alle loro famiglie ", ha dichiarato Leo Varadkar, capo del governo irlandese. " I fatti in questa vicenda stanno ancora emergendo. I soccorsi sono intervenuti molto rapidamente e sono arrivati ​​sul posto in pochi minuti. Li ringrazio per questo. Gardaí ha arrestato un sospetto e sta seguendo una linea di indagine definita ", ha aggiunto.