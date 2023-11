Islanda, vulcano minaccia potente eruzione: evacuate migliaia di persone

L'Islanda ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della sempre più probabile mega-eruzione vulcanica ordinando la totale evacuazione di Grindavik, città a sud-ovest del Paese non lontana dalla capitale Reykjavyk. Nelle scorse ore, infatti, la polizia ha invitato tutti i residenti a lasciare le proprie abitazioni: si tratta di circa quattromila persone.

Cosa sta succedendo

L'Ufficio meteorologico islandese, soltanto tra mezzanotte e le 14 di venerdì ha registrato quasi 800 terremoti il più superficiale dei quali è avvenuto a una profondità compresa fra tre e 3,5 km. La Protezione Civile islandese ha dichiarato che un tunnel di magma in risalita potrebbe colpire in pieno Grindavík anche se è impossibile prevede l'esatta precisione della fuoriuscita. " I terremoti potrebbero diventare più forti di quelli già verificatisi e questa sequenza di eventi potrebbe portare a un’eruzione. Tuttavia, non ci sono ancora segni che il magma si stia avvicinando alla superficie. I suoi progressi vengono attentamente monitorati ", ha fatto sapere alla Cnn l'Agenzia per la Protezione Civile.

" Siamo molto preoccupati per le case e le infrastrutture della zona ", ha dichiarato il responsabile della Protezione civile e delle emergenze dell'Islanda, Vidir Reynisson. Grindavik è situata a circa 40 chilometri dalla capitale ed è vicina alla centrale geotermica di Svartsengi, il principale fornitore di elettricità e acqua per 30 mila abitanti della penisola di Reykjanes. La cittadina si trova anche vicino alla famosa stazione termale geotermica Blue Lagoon, una destinazione turistica molto conosciuta che a scopo precauzionale era già stata chiusa nei giorni scorsi.

Quando avverrà l'eruzione

Come detto, non c'è una data precisa per sapere se e quando l'eruzione si verificherà: gli esperti pensano che potrebbe essere imminente (le prossime ore) o potrebbero volcerci ancra dei giorni. " Lo scenario più probabile è quello della fuoriuscita di magma da un punto qualsiasi della profonda fessura di 15 chilometri che si è formata recentemente nell'area interessata", ha aggiunto l'esperto. Le numerose scosse sismiche hanno provocato sollevamenti del terreno oltre ad aver danneggiato strade ed edifici nella cittadina portuale e nei dintorni. Per adesso rimane aperto e senza disagi l'aeroporto internazionale di Keflavík, a soli 23 chilometri dal centro urbano di Grindavik.

Gli esperti spiegano che il magma " è una miscela di roccia fusa e semi-fusa che si trova sotto la superficie della Terra e che può causare un'eruzione quando raggiunge la superficie, diventando lava". Per evitare scene di panico le autorità hanno invitato i residenti a lasciare con calma le proprie sottolineando che non esiste alcun pericolo imminente. " È chiaro che abbiamo a che fare con eventi che noi islandesi non abbiamo mai vissuto prima, almeno non dopo l’eruzione del Vestmannaeyjar. L’abbiamo affrontato insieme, lo affronteremo insieme e non ci perderemo d’animo ”, ha sottolineato la Protezione civile.