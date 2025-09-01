Israele avvisa Greta e il resto della Flottilla: "Saranno trattati come terroristi"

Greta Thunberg e gli altri attivisti che partecipano alla Global Sumud Flotilla verranno trattati come terroristi. Questa la risposta di Israele alla missione pro Pal che ieri ha preso il via a Barcellona, dove circa venti navi sono salpate per mostrare il loro sostegno alla Palestina. Quella che è stata ribattezzata la più grande missione civile internazionale tenterà di rompere il blocco navale di Gaza - "vogliamo rompere l'assedio via mare, aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese" - ma Tel Aviv non ha alcuna intenzione di restare a guardare.

Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha presentato al governo un piano volto a fermare la Global Sumud Flotilla in base al quale tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata nelle prigioni destinate ai terroristi. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, a loro saranno negati privilegi come televisione, radio e cibo specifico. "Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell'agiatezza" la linea di Ben-Gvir.

Entrando nel dettaglio del piano di Israele, le navi che parteciperanno alla flottiglia verranno confiscate e utilizzate per le forze dell'ordine: secondo Ben-Gvir sarebbe un sequestro legale, poiché il governo considera la flottiglia un tentativo illegale di aggirare il blocco. Inoltre non verranno tollerati "arresti soft" o rientri silenziosi dei partecipanti alla flottiglia: "Dobbiamo creare un deterrente chiaro. Chiunque scelga di collaborare con Hamas e sostenere il terrorismo incontrerà una risposta ferma e inflessibile da parte di Israele".

La linea di Ben-Gvir è chiara: gli attivisti - Greta & Co.

- ci penseranno due volte prima di tentare un'altra missione dopo aver passato qualche settimana. La priorità, ha aggiunto, è la sicurezza nazionale: "La Marina e le forze dell'ordine israeliane sono pienamente pronte ad affrontare qualsiasi minaccia alla sicurezza che si presenti".