Con la motosega tra i suoi sostenitori. L'ultima follia dell'aspirante presidente

Javier Milei è tornato sotto i riflettori per l’ultima trovata da loco. Il favorito alle elezioni presidenziali in Argentina è stato ripreso mentre agita una motosega accesa in mezzo ad una folla di sostenitori, simbolo dei tagli alla spesa pubblica previsti dal suo programma. “ È tempo di porre fine alla casta. Siamo stanchi dei politici che rubano e mentono ”, urla a gran voce il candidato neoliberista, mentre la gente attorno a lui giosce e si ritrae.

Figlio di un uomo d’affari nel settore dei trasporti e di una casalinga, l’economista 52enne di Buenos Aires ha ottenuto il 30% dei voti alle primarie dello Stato sudamericano. Il leader di La Libertad Avanza ha superato le due storiche formazioni politiche argentine, la destra di Juntos por el Cambio e i peronisti di Unión por la Patria, ponendosi come terza via in un sistema tradizionalmente bipartitico.

The front-runner of the Argentine presidential election, Javier Milei, swinging a chainsaw during a rally



The chainsaw symbolizes the cuts in public spending that are in his electoral program:



"It's time to put an end to the caste. We are tired of politicians who steal & lie" pic.twitter.com/1l20XcK0UU — Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2023

Definito “una furia anti-establishment” dal quotidiano spagnolo El País, l’ultraliberista Milei ha dominato la discussione pubblica del suo Paese fino alla sua prima comparsa in televisione, nel 2016. Molto legato alla sorella Katia, la coordinatrice della sua campagna elettorale, e ai suoi cinque mastini inglesi, Milei ha frequentato scuole cattoliche e università private. Conosce molto bene la Bibbia ma uno dei suoi principali consiglieri è un rabbino, visto che sta studiando per convertirsi all’ebraismo. Pare anche che abbia studiato telepatia e che abbia mezzi per comunicare con il più anziano dei suoi mastini, morto nel 2017, a cui chiede spesso consiglio.

La sua prima esperienza politica risale agli anni Novanta, quando venne eletto deputato. Espulso un anno e mezzo dopo e accusato di crimini contro l’umanità, aveva messo a disposizione il suo stipendio tramite sorteggio, perché “per me sono soldi sporchi”. È ritornato al Congresso nel 2021 ed è riuscito a cavalcare l’onda della delusione, della frustrazione e della rabbia degli elettori verso i partiti tradizionali, assicurando a La Libertad Avanza una crescita costante.