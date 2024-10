La partita di calcio, i saluti e le altre mamme: Kate Middleton rispunta in pubblico

Ascolta ora 00:00 00:00

Kate Middleton fa nuovamente la sua comparsa, presentandosi alla partita di calcio del piccolo Louis, il terzo figlio avuto col marito William. La Principessa di Galles appare rilassata e sorridente, ma a colpire particolarmente il popolo inglese è stata la semplicità da lei dimostrata mentre parla con una delle mamme. Un dettaglio non da poco, che da sempre ha fatto amare la principessa.

Kate Middleton, una mamma come le altre

La moglie dell'erede al trono è stata immortalata in video lo scorso sabato, quando ha accompagnato il figlio Louis a una partita di calcio. Un impegno assolutamente normale che la principessa ha svolto come tante altre mamme. A condividere il prezioso filmato è stata la TikToker Royalteaandtarot, che parlando con i suoi followers ha raccontato di essere rimasta sorpresa quando ha visto Kate Middleton comparire al campo per assistere alla partita del figlio, impegnato in un torneo locale.

Nelle immagini condivise da Royalteaandtarot si vede una principessa sorridente e rilassata. Indossa abiti semplici e comuni, che non danno certo nell'occhio. Per la precisione, l'outfit era composto da un cappotto, un cappello, una sciarpa e pantaloni coordinati in varie tonalità di marrone. Kate appare una madre come tante, che parla con altre mamme e condivide del tempo con loro. Un comportamento che, se vogliamo, ricorda anche quello di Diana. Sempre più membri della Famiglia Reale si stanno avvicinando al popolo, mostrandosi meno irraggiungibili rispetto a una volta. Un'apertura che è spia dei tempi che cambiano.

Ovviamente la principessa era insieme a degli uomini presenti per la sua tutela. " La sicurezza mi ha tenuta d'occhio non appena ho scattato una foto, quindi ho pensato che fosse meglio non provare ad avvicinarmi anche se ogni singola parte di me voleva avvicinarsi a lei! ", ha dichiarato la TikToker. Dopo aver assistito al match di calcio, Kate se n'è andata insieme al figlio a bordo di una Range Rover.

Gli impegni per il Natale

Per quanto riguarda gli impegni della Principessa durante il periodo Natalizio, si sa ancora poco.

Kate si sta riprendendo dopo le lunghe e difficili terapie per combattere il cancro, di conseguenza potrebbe essere costretta a prendere delle decisioni drastiche, come cancellare alcuni dei suoi appuntamenti ufficiali.

Non è escluso che, almeno per questo anno, Kate decida di "disertare" il viaggio a Sandringham, nota meta dei Windsor, e la celebre messa nella chiesa di St. Mary Magdalene.