Kenya, si ribalta barca con molti turisti: sei italiani dispersi. “Forse saliti su altra nave”

Disavventura in Kenya per un gruppo di 40 turisti che si trovavano a bordo di un'imbarcazione che si è ribaltata nella zona di Watamu. Tra loro ci sarebbero anche sei turisti italiani. Le informazioni che arrivano dal posto sono frammentarie e, come riferisce l'Ansa, un gruppo di persone, presumibilmente di origine keniana, sarebbe annegato. Gli italiani risultano al momento dispersi ma è possibile che siano stati soccorsi da un'altra imbarcazione turistica che è accorsa sul posto. A dare prime informazioni rassicuranti sulla sorte dei turisti è il General Manager del "Garoda Resort", Guido Bertoni.

L'uomo ha spiegato che i sei italiani potrebbero essere saliti su una barca che è salpata successivamente a quella ribaltata e che era in mare per l'avvistamento dei delfini. Nelle prossime ore sarà più chiara la loro sorte. Bertoni. Il Consolato onorario di Malindi si è tempestivamente prodigato per controllare lo stato di salute degli italiani salvati grazie al soccorso portato rapidamente dalle guardie del "Kenya Wildlife Service". Alcuni di loro hanno ricevuto cure nelle strutture sanitarie di Watamu e Malindi e non sono in gravi condizioni.