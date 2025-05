E chi lo dice ora a Elly?, tante grazie a Sarkozy e De Maria: quindi, oggi...

Ascolta ora 00:00 00:00

- Capisco la cronaca. Ma al momento abbiamo un assassino giudicato colpevole e delle ipotesi investigative tutte da valutare e che, al momento, potrebbero anche portare a nulla. Di fronte a questi fatti, ha senso spiattellare la fotografia delle due cugine gemelle di Chiara Poggi in prima pagina? Siete sicuri di voler loro rovinare la vita senza ancora alcun elemento ad accusarle?

- A Tripoli, in Libia, di nuovo spari e caos. Tanti ringraziamenti a Sarkozy.

- Su Chiara Poggi a questo punto mi chiedo: liberate Alberto Stasi? Non perché io non creda che sia colpevole, anche se certo è strano un imputato ritenuto due volte innocente e poi improvvisamente colpevole. Ma perché se in Italia vige il principio del “ragionevole dubbio”, allora mi pare che qui si espliciti in tutte le sue caratteristiche. Oggi esiste un’ipotesi alternativa che i magistrati ritengono valida e, dunque, hanno un ragionevole dubbio sulla condanna di Stasi. No?

- Vada come vada, la culla del diritto non esiste più: se trovano prove contro Sempio, allora abbiamo sbattuto in carcere un innocente; se invece stanno solo mettendo su un cinema, rovineranno comunque la vita a quelle persone su cui oggi pende un sospetto tutto da verificare. In ogni caso, un fallimento della giustizia.

- Io veramente impazzisco. Video del Corriere: “Polonia, la nuova destra all’assalto della presidenza”. Ma perché se la sinistra cerca di conquistare il potere siamo di fronte a libere elezioni, mentre se la destra, ma pure quella estrema, si presenta al voto diventa automaticamente “un assalto”?

- Mi chiedono: ha senso mettere il colorante nel gin? E che ne so.

- Leggo che, secondo i colleghi di Chamila ed Emanuele De Maria, lei aveva paura di lui che faceva scenate ed era possessivo. Scusate: e nessuno ha chiamato il direttore del carcere, i pm, il Tribunale di Sorveglianza, i servizi sociali? Cioè: un killer che sta scontando una pena al carcere dà di matto per gelosia e nessuno dice nulla?

- Riccardo Magi si veste da fantasma. Elly Schlein sostiene di aver incastrato la Meloni. Renzi è convinto che tra poco il governo cadrà. E intanto i sondaggi dicono che Fratelli d’Itali cresce al 30,4%.

Tutta la differenza tra la realtà e il racconto dei giornali.

- Ho appena visto una moneta di Padre Pio, finta, che qualche genio ha lasciato nella cassetta delle offerte in chiesa. Mitico.