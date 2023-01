Kosovo: cambio del comando del Reggimento Carabinieri MSU

Ieri mattina, il Comandante della Missione NATO-KFOR, Generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, ha presieduto la cerimonia di avvicendamento del Comandante della “Multinational Specialized Unit” presso l’MSU Camp a Pristina, in Kosovo.

La cerimonia in Kosovo

L’evento ha visto la partecipazione del Capo Reparto Pianificazione ed Esercitazioni del Comando Operativo di Vertice Interfoze, Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini, del Generale di Divisione Aldo Iacobelli, Comandante della Divisione Unità Mobili Carabinieri e di numerose autorità politiche e militari.

Il Colonnello dei Carabinieri Maurizio Mele ha ceduto l'incarico di Comandante del Reggimento Carabinieri MSU al parigrado Massimo Cucchini, che gli succede, quale 25° Comandante della unità, con un mandato di un anno.