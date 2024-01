Lo scontro poi l'aereo in fiamme, incidente all'aeroporto di Tokyo: 5 dispersi

In Giappone un aereo della Japan Airlines ha preso fuoco sulla pista dell'aeroporto di Haneda, a Tokyo. Sono stati momenti di panico totale per le 367 persone a bordo del volo di linea JL516, un Airbus A350 decollato dallo scalo nazionale di New Chitose nell’Hokkaido. I passeggeri sarebbero riusciti a mettersi tutti in salvo e l’incidente non avrebbe fatto registrare né vittime né feriti. Ancora da ricostruire le cause del disastro sfiorato. Circolano due versioni. Secondo alcune fonti l’aereo commerciale avrebbe riscontrato un guasto al carrello e sarebbe atterrato sulla pancia. Altre indiscrezioni parlano invece di uno scontro avvenuto sulla pista dell’aeroporto tra il mezzo in questione e un velivolo della Guardia Costiera. In un secondo momento, la stessa Guardia Costiera si è limitata a spiegare che un suo velivolo è rimasto coinvolto nell'incidente in cui un Airbus della Japan Airlines è stato divorato dalle fiamme. A bordo del secondo velivolo c'erano 5 persone che ora sono considerate disperse.

Aereo in fiamme all’aeroporto di Tokyo

Nel tardo pomeriggio di martedì 2 gennaio, poche ore dopo che un violento terremoto ha colpito il Giappone, un aereo della Japan Airlines stava andando a fuoco mentre era in procinto di fermarsi sulla pista dell'aeroporto Haneda, nella capitale del Paese.

Le riprese trasmesse dall'emittente NHK mostravano fiamme che uscivano dai finestrini del velivolo e da sotto di esso, coinvolgendo anche ampi strati della pista. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per domare l’incendio. Lo stesso canale, citando le autorità, ha riferito che il volo commerciale, decollato da Sapporo alle 16:00 ora locale (07:00 GMT), potrebbe essersi scontrato con un altro aereo dopo l'atterraggio. " Stiamo attualmente valutando l'entità del danno ", ha dichiarato la compagnia aerea.

Il bilancio dell'incidente

Il quotidiano giapponese Asahi Shinbun ha scritto che tutti i passeggeri dell'aereo di linea -che si sarebbe spezzato in due - sono riusciti a mettersi in salvo, nonostante le immagini dell'incidente mostrino una violenta esplosione e poi l'aereo che, bruciando, continua a slittare sulla pista. A bordo, sempre secondo il quotidiano, c'erano nello specifico 359 persone tra cui 8 neonati. Non ci sono conferme ufficiali sulla sorte dei passeggeri del volo JAL 516. Secondo la tv pubblica giapponese, invece, a bordo dell'aereo c'erano 367 passeggeri (più 12 membri dell'equipaggio), tutti evacuati prima che le fiamme divorassero il velivolo.

In un secondo momento la Guardia Costiera giapponese ha fatto sapere che un suo velivolo è rimasto coinvolto nell'incidente in cui un Airbus della Japan Airlines è stato divorato dalle fiamme su una pista dell'aeroporto Haneda. A bordo del velivolo della Guardia Costiera c'erano 5 persone che sono considerate disperse. Un membro, il capitano dell'aereo, è riuscito a mettersi in salvo dopo la collisione. Sono stati sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Haneda.