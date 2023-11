L'Anp nega la strage di Hamas. Israele: "Non avrà la Striscia"

«Il giorno dopo aver eliminato Hamas, non permetteremo a chiunque gestisca l'amministrazione civile di Gaza di negare il terrorismo, di sostenere il terrorismo e di educare i propri figli al terrorismo e alla distruzione dello Stato di Israele». Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è infuriato con i vertici dell'Autorità nazionale palestinese mentre pronuncia queste parole. Un'ira scattata dopo un documento diffuso dall'Anp, in cui si sostiene una tesi negazionista sul 7 ottobre, cioè che un'indagine preliminare della polizia israeliana avrebbe rivelato che Israele ha «fabbricato» materiale mediatico per giustificare il suo attacco a Gaza. In una dichiarazione del suo ministero degli Esteri, l'Anp afferma che sarebbero stati elicotteri israeliani a bombardare civili israeliani il 7 ottobre, durante il festival di Reim in cui vennero massacrati da Hamas centinaia di giovani.

Parole che indignano Israele. «Non basta che per 44 giorni Abu Mazen si sia rifiutato di condannare il terribile massacro - dice il premier Netanyahu - Ora i suoi uomini negano questo massacro e danno la colpa a Israele». Il premier chiama in causa il leader dell'Anp: «Il negazionista dell'Olocausto Abu Mazen - così lo definisce - ora nega anche i massacri di Hamas e dell'Isis».

In una visita in Cina, oggi e domani, con i ministri di quattro Paesi a maggioranza musulmana, ci sarà anche una delegazione di Alti funzionari dell'Autorità palestinese, chiamata in causa in queste settimane come possibile amministratrice della Striscia di Gaza dopo l'eliminazione di Hamas. «Per promuovere una riduzione dell'attuale conflitto israelo-palestinese, proteggendo i civili e risolvendo giustamente la questione palestinese», si legge nel comunicato del ministero degli Esteri cinese.

Ma sui vertici dell'Anp crescono i dubbi. Restano le certezze di Netanyahu, in rotta con i vertici palestinesi, specie dopo le falsità sulla strage del 7 ottobre.