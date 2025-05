Laptop a fuoco per la challenge su TikTok, la nuova follia tra i ragazzini

Ascolta ora 00:00 00:00

È allarme per una nuova challenge che sta prendendo piede tra i giovanissimi sui social network, in particolar modo su TikTok: la sfida è diventata talmente virale, nonché pericolosa, da costringere i vertici della celebre piattaforma a intervenire per impedire le ricerche e mettere in guardia i ragazzini.

Ma in cosa consiste questo folle gioco? Molto semplicemente l'obiettivo è quello di danneggiare di proposito i laptop messi a disposizione per le lezioni dalle scuole, tentando di far sprigionare da essi scintille, fumo o fiamme: più eclatante è il risultato e più lo sfidante guadagna "prestigio" tra i partecipanti. Come ovvio, visti i grandi pericoli derivanti da una pratica del genere, la preoccupazione tra le autorità scolastiche e le forze dell'ordine è altissima.

Recentemente si sono verificati dei casi eclatanti in Arizona, dove gli studenti della Bullhead City Middle School sono stati costretti a evacuare proprio a causa dei pericoli connessi ai rischi di incendio di un laptop che aveva iniziato a emettere del fumo durante le lezioni. Altri sei dispositivi sono stati messi fuori uso alla Fox Creek Junior High School da un gruppo di studenti che avevano deciso di partecipare alla challenge seguendo le istruzioni lasciate proprio su TikTok.

Il fatto che siano soprattutto i Chromebook a rischio è semplicemente una questione di carattere economico: avendo un costo inferiore rispetto ad altri laptop, infatti, sono molto diffusi negli istituti scolastici di ogni grado e per questo motivo finiscono nel mirino di ragazzini che vogliono partecipare a questa folle sfida.

Sfida che consiste nel filmarsi mentre si danneggia il computer portatile inserendo al suo interno, tramite le porte usb, oggetti di vario genere, dalle graffette fino ad arrivate alle forbici o alle mine di matite, con l'obiettivo di far fuoriuscire scintille o di provocare, nei casi peggiori, un principio di incendio. Tra i partecipanti c'è pure chi per ottenere l'obiettivo, è arrivato addirittura a trafiggere con oggetti appuntiti la batteria del laptop, con il rischio di provocare un'esplosione. Insomma tutto valido pur di arrivare allo scopo della challenge con tutti i pericoli che possono derivare per insegnanti e studenti che si trovano nella stessa aula o all'interno del medesimo istituto scolastico.

La "Chromebook Challenge" è diventata talmente virale da esser finita nei principali telegiornali, e da costringere

a intervenire: i vertici del celebre social hanno tagliato gli accessi alle ricerche della sfida, postando un messaggio per mettere in guardia eventuali partecipanti sui rischi connessi a una pratica del genere.