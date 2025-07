Laser cinese contro aereo militare tedesco: alta tensione nei cieli del Medio Oriente

Alta tensione tra Cina e Germania. Il governo tedesco ha convocato l'ambasciatore cinese a Berlino per un recente episodio avvenuto durante una esercitazione militare. Come ha scritto l’account X del ministero degli Esteri di Berlino i " militari cinesi hanno preso di mira " puntando il laser " un aereo tedesco dell'operazione Ue Aspides ". Non si tratta del primo attacco di questo genere da parte della Cina secondo quanto riporta Bild, che cita fonti di sicurezza. L'esercito di Pechino ha già utilizzato laser contro aerei occidentali diverse volte, accecando temporaneamente i piloti e compromettendo l'elettronica del velivolo.

Cosa è successo tra Cina e Germania

" La messa in pericolo del personale tedesco e l'interruzione dell'operazione sono del tutto inaccettabili. L'ambasciatore cinese è stato convocato oggi al Ministero degli Esteri ", ha evidenziato il ministero degli Esteri di Berlino. La Bild, citando fonti delle forze di sicurezza, ha confermato che " non è la prima aggressione da parte delle forze cinesi ". Un portavoce del ministero della difesa tedesco ha dichiarato al Guardian che l'aereo coinvolto nell'incidente, avvenuto all'inizio di questo mese, era un aereo piattaforma multisensore. Conosciuto come "occhio volante" per le sue capacità di sorveglianza ad ampio raggio sul mare, è pilotato da civili con personale militare a bordo.

L'aereo stava conducendo un " volo operativo di routine sul Mar Rosso " quando è stato " spreso di mira da un laser senza motivo o contatto preliminare da una nave da guerra cinese che era già stata incontrata più volte nell'area del mare ", ha aggiunto il portavoce. " Usando il laser, la nave da guerra ha accettato il rischio per le persone e le proprietà ", hanno aggiunto le autorità tedesche.

Per precauzione, il volo è stato annullato e l'aereo è tornato sano e salvo alla sua base a Gibuti. Nessuno è rimasto ferito. L'operazione Aspides è una missione militare navale dell'Ue lanciata nel 2024 con l'obiettivo di garantire rotte marittime libere per la navigazione - nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico, nel Golfo di Oman e nel Golfo Persico.

L’uso di armi laser

Ci sono alcuni precedenti da segnalare. Nel 2018, alcuni laser sarebbero stati puntati contro aerei militari statunitensi da una base militare cinese a Gibuti, causando ferite lievi a diversi piloti. Gli Stati Uniti hanno ufficialmente protestato, mentre la Cina ha negato le accuse. Tuttavia, questi laser accecanti non vengono utilizzati per individuare bersagli e poi lanciare missili. Secondo fonti di sicurezza, vengono utilizzati esclusivamente per ostacolare gli aerei.

L'ambasciatore cinese in Germania è Deng Hongbo, in carica dall'ottobre 2024. " Non accetteremo che i soldati tedeschi siano messi a rischio. Le azioni cinesi sono state del tutto inaccettabili ". Questo è esattamente ciò che è stato "chiarito oggi" all'ambasciatore, hanno riferito fonti diplomatiche, riporta ancora Bild. Secondo Der Spiegel, l'incidente è avvenuto mentre l'aereo tedesco si avvicinava a una fregata cinese. Contrariamente alla prassi abituale, l'equipaggio della nave cinese non ha segnalato l'incidente in anticipo tramite una frequenza di chiamata di emergenza.

L'aereo, per la precisione, è un Beechcraft King Air 350 noleggiato per la missione, pilotato da piloti civili e in grado di trasportare diversi soldati della Bundeswehr. L'aereo da ricognizione è di stanza a Gibuti.

Fino a 700 soldati tedeschi partecipano all'operazione Aspides, guidata dall'Ue, nel Mar Rosso. La Cina ha aperto una base navale a Gibuti nel 2017 vicino alla struttura statunitense, il primo posto d'oltremare per le sue forze armate in rapida espansione.