Il drone e quelle ricerche sull'assassino di JFK. Le rivelazioni dell'Fbi sull'attentato a Trump

Emergono importanti dettagli dell'attentato - fallito - a Donald Trump. Secondo quanto rivelato in commissione Giustizia della Camera dal direttore dell'Fbi Christopher Wray, l'attentatore del tycoon - il giovane Thomas Crooks - aveva cercato su Google dettagli sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy da parte di Lee Harvey Oswald. Le ricerche in rete risalgono a una settimana prima dell'attacco avvenuto alla manifestazione di Butler, in Pennsylvania.

"Proprio negli ultimi due giorni abbiamo scoperto che dalla nostra analisi di un laptot che il 6 luglio ha fatto una ricerca su Google: 'Quanto era lontano Oswald da Kennedy?'" , la rivelazione del dirigente dell'Fbi. Un aggiornamento importante, anche se per il momento gli investigatori non sono riusciti a trovare indizi significativi sul movente dell'attentato. "Questa è una ricerca che ovviamente è significativa in relazione al suo stato mentale" , ha aggiunto Wray: "Lo stesso giorno (il 6 luglio, ndr) in cui sembra che si sia registrato per l'evento di Butler" .

L'attentato a JFK risale al 22 novembre 1963, a Dallas, in Texas: Oswald, un ex marine di simpatie marxiste, sparò tre colpi da circa 88 yards. L'ultimo colpì fatalmente Kennedy. Crooks, invece, è entrato in azione da 130 yards, non essendo nemmeno un tiratore esperto. Inoltre, a differenza del giovane, Oswald era noto sia all'Fbi che alla CIA già prima dell'attentato. "Non avevamo alcuna informazioni su di lui" , ha rimarcato Wray nel corso dell'audizione: "Finora non abbiamo trovato alcuna prova di complici o cospiratori, stranieri o nazionali. Molte persone lo descrivono come un solitario… Il suo elenco di contatti [di cellulare], ad esempio, è molto breve" .

Una delle ultime novità riguardanti l'attentato del 13 luglio riguarda le mosse preparatorie di Crooks.

"Stava trasmettendo in streaming il filmato"

Il giovane, infatti, fece volare unnella zona vicino al comizio appena due ore prima che Trump salisse sul palco., ha confermato il direttore dell'Fbi. L'apparecchio tecnologico sarebbe rimasto in aria per circa 11 minuti.