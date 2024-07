Ucciso l'attentatore che voleva uccidere Trump. Era un 20enne, ha sparato da un tetto

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attentatore di Donald Trump è stato neutralizzato sul posto subito dopo lo sparo e solo dopo diverse ore è stata resa nota la sua identità. Si tratta di Thomas Matthew Crooks, un 20enne della Pennsylvania. Crooks risulta essere registrato tra gli elettori repubblicani de suo Stato ma i rapporti finanziari della campagna federale mostrano anche che ha donato 15 dollari a un comitato di azione politica progressista il 20 gennaio 2021, il giorno in cui Biden ha prestato il giuramento come presidente degli Stati Uniti. Lo spazio aereo sopra Bethel Park, in Pennsylvania, è stato chiuso " immediatamente " per motivi di sicurezza dopo il tentato omicidio dell'ex presidente Donald Trump. L'uomo era residente di questa cittadina, non lontano da Butler dove Trump ha tenuto il comizio.

Crooks ha sparato contro Trump con un'arma semiautomatica, un fucile AR di fabbricazione americana molto diffuso negli Usa. L'Associated Press, a seguito di un'analisi approfondita di tutte le immagini e i video che hanno ripreso la folla di Butler e il momento dello sparo e ha potuto constatare come il 20enne sia riuscito ad avvicinarsi molto al palco da cui parlava Trump con la sua arma. L'attentatore si trovava su un tetto, a una distanza di circa 125 metri da Trump, ed è lì che è stato poi neutralizzato dai cecchini. In un video che circola sul web, che appare essere stato registrato da Crooks, anche se non è chiaro quando lo abbia pubblicato, lo stesso dice: " Sono Mattew Thomas Crooks, odio i repubblicani e odio Trump e indovinate perché? Hai sbagliato, ragazzo ".

Secondo alcune fonti non ufficiali americane, Crooks proverrebbe dai movimenti antifa locali. Dalle immagini si nota quello che sembra essere un buco sulla giacca di Trump subito dopo gli spari. Il candidato non sembra avvertire il colpo, pertando potrebbe trattarsi della scheggia di un proiettile che l'ha colpito ma che, fortunatamente, è stato fermato dal suo giubbotto. I video del comizio elettorale di Trump a Butler sono innumerevoli e in uno di questo si sente qualcuno che, dalla folla, grida per avvisare la polizia. "Ha una pistola", si sente dire alla voce fuori campo. Ma le immagini sono confuse, la gente sta scappando: è il momento subito dopo lo sparo e il caos in quel momento è totale.

" Mi hanno sparato con un proiettile che mi ha perforato la parte superiore dell’orecchio destro.

Ho capito subito che qualcosa non andava perché ho sentito un sibilo, degli spari e ho subito sentito il proiettile squarciare la pelle, ha dichiarat Trump qualche ora dopo l'attentato, mentre si trovava ricoverato per motivi precauzionali. È stato dimesso in tarda serata dalla struttura della Pennsylvania ed è immediatamente decollato alla volta del New Jersey.