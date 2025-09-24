Libri su Charlie Kirk pubblicati prima della sua morte: cosa c’è dietro

Il 10 settembre 2025, l’attivista conservatore americano Charlie Kirk è stato ucciso in circostanze ancora oggetto di indagini. Ma già il 9 settembre, su Amazon, compariva un libro dal titolo profetico: The Shooting of Charlie Kirk. Il testo raccontava nei dettagli un attentato, le sue conseguenze e la reazione pubblica. Nonostante l’incongruenza temporale, il libro risultava pubblicato ufficialmente un giorno prima della morte dell’attivista.
L’episodio ha acceso in rete una raffica di teorie del complotto: “Qualcuno sapeva”, “Tutto era organizzato”, “Era un piano premeditato”, si leggeva nei forum online. Ma la realtà, come spesso accade, è più banale e più inquietante.
La spiegazione di Amazon: bug tecnico e intelligenza artificiale
A chiarire l'accaduto è intervenuta Amazon, che ha spiegato come la data di pubblicazione anticipata fosse il frutto di un errore tecnico sul sito. Il libro è stato effettivamente pubblicato nel pomeriggio del 10 settembre, poche ore dopo l’attentato, ma la piattaforma ha erroneamente indicato il 9 settembre come data di rilascio.
Non solo. Il libro è stato con ogni probabilità scritto da un’intelligenza artificiale, come dimostra un’analisi effettuata dalla società canadese Originality.ai, che ha rilevato una probabilità del 92,8% che il contenuto fosse generato artificialmente.
Una valanga di titoli automatici dopo l’omicidio
Il caso di The Shooting of Charlie Kirk non è isolato. Subito dopo la notizia dell’assassinio, su Amazon sono comparsi numerosi titoli simili, anch’essi probabilmente generati automaticamente: The Charlie Kirk Shooting: A Nation on Edge, THE LEGACY OF CHARLIE KIRK: A Biography of His Rise, His Movement, and His Tragic Death
La storia completa di Charlie Kirk, venduto a 7,99 dollari
Questi libri, molti dei quali disponibili sia in versione cartacea che audio, promettevano “analisi approfondite”, “biografie complete” e “sguardi intimi” sulla figura e sulla morte di Kirk. In realtà, si trattava di opere clickbait, piene di errori grammaticali, senza fonti attendibili, scritte per cavalcare l’interesse del momento e monetizzare la tragedia.
L’avvertimento degli esperti
Secondo Jon Gillham, CEO di Originality.ai, il fenomeno è solo la punta dell’iceberg: “I contenuti generati dall'intelligenza artificiale possono proliferare a ritmi estremi, sopraffacendo completamente qualsiasi meccanismo attualmente disponibile per il controllo e la verifica della qualità”, ha spiegato all’agenzia AFP. “Questo è solo l'inizio di un problema molto più grande.”
Anche Amazon ha ammesso che si trova di fronte a una sfida complessa. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che il colosso dell’e-commerce sta investendo “tempo e risorse significative” per rafforzare le proprie linee guida sull’uso dell’intelligenza artificiale nella pubblicazione di libri, promettendo ulteriori controlli sui contenuti automatizzati.
Tra business, manipolazione ed etica
L’episodio solleva interrogativi profondi: come può un sistema permettere la pubblicazione, nel giro di ore, di decine di libri su un evento tragico ancora in corso? Quali sono i confini tra informazione, speculazione e disinformazione, soprattutto quando generata da strumenti automatici?
Il caso di Charlie Kirk mette in luce i rischi crescenti legati all’editoria generativa: un territorio ancora scarsamente regolamentato, dove l’intelligenza artificiale viene usata per sfruttare l’attenzione pubblica, monetizzando eventi drammatici senza verifica né sensibilità.
Il libro su Charlie Kirk pubblicato "in anticipo" non è stato la prova di un complotto, ma il sintomo di un sistema editoriale digitale fuori controllo, dove la velocità conta più della veritàe dove l’intelligenza artificiale può generare contenuti sensazionalistici nel giro di pochi minuti. Una realtà che richiede regolamentazione urgente e maggiore responsabilità da parte delle piattaforme.