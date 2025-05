Harry e Meghan cambiano tutto e si affidano a una professionista legata a Bill Gates

Ascolta ora 00:00 00:00

Aria di cambiamenti per Harry e Meghan, che decidono di affidare i propri affari a un'ex dipendente di Bill Gates, la 45enne Sarah Fosmo.

Quest'ultima avrà l'incarico di fungere da appoggio fondamentale in un delicato "periodo dinamico di crescita" per Meghan, con il lancio della sua serie Netflix dedicata al lifestyle "With Love, Meghan", della sua linea di prodotti "As Ever" e del suo podcast "Confessions of a Female Founder".

Il tutto dopo l'addio di quella che sembrava essere la scelta definitiva nel ruolo di capo dello staff: voluto fortemente dal principe Harry, Josh Kettler ha deciso di tirare i remi in barca dopo i 3 mesi di prova, abbandonando pochi giorni prima del tour dei duchi in Colombia dello scorso anno: secondo alcune indiscrezioni si sarebbe trattato di un addio volontario per le impossibili condizioni di lavoro, ma ufficialmente le parti continuano a parlare di decisione consensuale.

È innegabile, tuttavia, la lunga scia di dimissioni, visto che a partire dal loro matrimonio nel 2018 Harry e Meghan hanno dovuto affrontare l'abbandono volontario di almeno 18 membri del loro staff: il principe ha nel frattempo sostituito Kettler nel ruolo di consulente personale con quella che un tempo era l'assistente esecutiva di quest'ultimo Lianne Cashin.

Dal canto suo Sarah Fosmo è un'amministratrice con anni di esperienza, sei presso la Gates Ventures, l'ufficio privato del patron di Microsoft, e in precedenza al fianco del guru americano del “self-help" Tony Robbins. Su LinkedIn la 45enne si definisce specializzata nella "gestione di operazioni ad alto rischio per individui con un patrimonio netto elevatissimo" , oltre che “abile nel gestire situazioni di grande pressione, pur mantenendo i principi con compostezza e professionalità".

L'accoppiata Cashin-Fosmo, quindi, sarà fondamentale nel guidare Harry da una parte e Meghan dall'altra in questa fase delicata della loro vita. "Sarah, scelta come capo dello staff della Duchessa del Sussex, porta con sé una vasta esperienza, perfetta per guidare le ambiziose iniziative dei Sussex” , spiega una fonte vicina alla coppia al Telegraph, "la sua competenza e la sua leadership costante sono fondamentali per affrontare questo dinamico periodo di crescita” .

Secondo indiscrezioni della stampa britannica, Cashin,, sarebbe dietro l'organizzazione della recente e tanto contestata intervista rilasciata da Harry alla BBC , in cui il principe si è sfogato dopo aver perso la battaglia legale per ottenere protezione nel suo Paese.