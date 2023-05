Dal look alla mobilità: come comportarsi per ridurre l’impatto ambientale

L’impatto ambientale è un tema tanto delicato quanto sensibile, perché riguarda tutti i Paesi del mondo e il nostro futuro. Giusto per fare un esempio, sappiate che per fabbricare in paio di pantaloni jeans ci vogliono 1500 litri di acqua. Oppure, quando l'industria ha veramente cura dell'ambiente, ne serve meno di mezzo litro. Ebbene, la Cina vuole essere green e vuole esserlo insieme a tutte le persone e le nazioni che chiedono un pianeta più bello. Il motivo? Semplice: abbiamo un solo mondo da condividere e dobbiamo prendercene tutti cura.

ChinAround

La redazione di CGTN ha lanciato un nuovo format per ascoltare l’opinione dei cittadini europei su questi argomenti, si chiama ChinAround.

In questa prima puntata del nuovo format i giornalisti hanno intervistato varie persone, in strada, in alcune capitali dell’Europa, chiedendo loro come amano vestirsi e dove preferiscono trascorrere le giornate libere.

Dopo di che, sempre in relazione al tema della sostenibilità e dell’impatto ambientale, hanno chiesto agli intervistati cosa pensino delle auto elettriche e, in particolare, cosa sappiano della situazione in Cina. Le risposte, che sentirete integralmente nel video, sono state sorprendenti.

Il contributo della Cina

Molte persone, ad esempio, ritengono che i veicoli elettrici siano una buona idea ma che la politica nei loro Paesi non sia ancora preparata ad affrontare l’argomento. A questo proposito, la Cina è considerata all’avanguardia nelle auto elettriche (tra gli intervistati c’è chi ha dimostrato di conoscere alcuni brand cinesi, come Geely e Nio...) e gli europei, hanno sottolineato gli intervistati, devono dimostrare di stare al passo.

La Repubblica Popolare Cinese e l'Europa sono i leader globali per i veicoli elettrici. In Cina lo scorso anno la produzione di veicoli a nuova energia ha superato i 7 milioni di unità, mentre la produzione e la vendita di tali veicoli sono al primo posto nel mondo da otto anni consecutivi.

Infine, ChinAround chiude con un'esortazione, " ricordiamoci tutti che basta avere un'anima verde per vestirsi alla grande, fare vacanze bellissime e dove vogliamo. Magari utilizzando un’auto elettrica e contribuendo a ridurre l’impatto ambientale ".

Arrivederci alla prossima puntata di questo format, che promette di essere un mezzo originale per collegare on the road l'Europa e la Cina.