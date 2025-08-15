Lutto per Jeff Bezos, morta la madre Jackie: la donna aveva 78 anni

Grande dolore per il magnate Jeff Bezos. La madre Jekie, cui era molto legato, è infatti morta nella giornata di ieri all'età di 78 anni. Il fondatore di Amazon ha pubblicato un lungo post su Instagram per ricordare la donna.

Stando a quanto riportato dalla stampa estera Jackie Bezos è stata uno dei primi e principali finanziatori di Amazon. Lei e il marito hanno investito circa 245.000 dollari nella società del figlio. Era il 1994 e loro volevano appoggiare un progetto che era ancora nelle sue fasi iniziali. Amazon, come ben sappiamo, è poi cresciuta fino a diventare una delle aziende più preziose al mondo.

Jeckie Bezos è nata a Washington, D.C., il 29 dicembre 1946. È cresciuta ad Albuquerque e proprio lì ha avuto Jeff in giovanissima età. La donna, infatti, aveva solo 17 anni. "Essere incinta al liceo non era popolare ad Albuquerque nel 1964. Era difficile per lei" , ha raccontato Bezos nel 2020, durante una conferenza tenutasi al Congresso. La scuola, infatti, provò ad espellerla, ma il padre di lei riuscì a negoziare con il preside per permetterle di finire il liceo. Non le fu però permesso di salire sul palco per ritirare il diploma. Dopo gli studi presso una scuola serale, Jeckie riuscì a trovare lavoro in una banca, riuscendo a combinare il suo ruolo di madre con quello di impiegata.

Dopo anni incontrò il suo secondo marito, Miguel Bezos, un immigrato cubano che adottò il figlio della donna. I due sono rimasti sposati per ben 60 anni. La coppia ebbe due figli, fratelli dell'imprenditore, Christina e Mark.

Jeckie Bezos è morta nella sua casa di Miami nella giornata di ieri, 14 agosto 2025. La donna soffriva da tempo di una grave malattia. Nel 2020 le era stata diagnosticata la demenza a corpi di Lewy.