Malore in diretta tv per Erdogan: cancellati gli impegni elettorali

Un lieve malore ha costretto Recep Tayyip Erdogan ad interrompere un'intervista televisiva in diretta e a congelare, per un giorno, tutti gli impegni elettorali. Il presidente turco ha accusato problemi di stomaco e, stando a quanto reso noto, sarebbe stato vittima di una congestione. " Oggi mi riposerò a casa come mi hanno consigliato i medici ", ha scritto su Twitter Erdogan, che ha promesso di tornare in campo nelle prossime 24 ore, per lo sprint finale in vista delle elezioni presidenziali del 14 maggio.

Il malore di Erdogan

Per Erdogan il 25 aprile è stata una giornata di fuoco, come lo saranno le prossime fino all'atto conclusivo delle elezioni. Nel pomeriggio il leader turco, 69 anni, ha tenuto tre discorsi per la sua campagna. In serata era atteso da un'intervista congiunta ai canali televisivi Ulke TV e Kanal 7. Che qualcosa non funzionasse per il meglio lo si era intuito fin da subito, da quando l'apparizione di Erdogan era iniziata con 90 minuti di ritardo.

Il colloquio con i giornalisti si è interrotto circa 10 minuti dopo l'inizio della trasmissione, durante una domanda. Erdogan è poi ricomparso 15 minuti più tardi, scusandosi per non essere stato bene. Il suo viso mostrava chiari segni di affaticamento e gli occhi lacrimavano.

I telespettatori che seguivano Kanal 7 si sono ritrovati con le trasmissioni bloccate quando Erdogan non è riuscito a rispondere a una domanda sulle sue promesse elettorali. Dal microfono si sono sentite voci ovattate, le telecamere non inquadravano più il candidato e l'intervistatore si è alzato. Poi, in sottofondo, si è sentita una voce esclamare " Oh no! ". Poi, ancora, il leader turco ha ripreso e concluso l'intervista, affermando appunto che l'intensità della campagna elettorale gli ha provocato " gravi " problemi di stomaco.

Problemi di stomaco

" Ieri e oggi ho lavorato troppo e per questo ho problemi di stomaco. Ad un certo punto mi sono domandato se non era meglio cancellare questo impegno. Vi chiedo scusa ", ha spiegato il presidente turco. Che, come detto, ha risposto ad alcune altre domande prima della conclusione della diretta.

La conseguenza di quanto accaduto è coincisa con l'annullamento di tutti gli appuntamenti odierni della campagna elettorale di Erdogan che, ascoltando il consiglio dei medici, trascorrerà l'intera giornata a riposo. Per oggi aveva in programma tre appuntamenti in altrettante province della Turchia.

" Purtroppo a causa dei troppi impegni dovuti alla campagna elettorale il presidente ha avuto un malore intestinale e il medico ha ritenuto opportuno consigliare riposo ", ha reso noto questa mattina uno dei dirigenti del partito Numan Kurtulmus. " Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma ", ha invece fatto sapere Erdogan.

Ricordiamo che Erdogan e il suo partito Akp dominano la politica turca da 20 anni, ma in questa campagna elettorale i sondaggi lo danno testa a testa con Kemal Kilicdaroglu. Proprio il suo sfidante gli ha inviato gli auguri di pronta guarigione. " I miei migliori auguri ", ha twittato Kilicdaroglu, leader del Chp, candidato dell'opposizione.