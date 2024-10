Mbappè e le accuse di stupro, cosa ha detto la modella: "Festa privata a Stoccolma, ci hanno sequestrato i telefoni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Situazione sempre più tesa per Kylian Mbappé, recentemente accusato di stupro. Secondo l'accusa, il calciatore francese avrebbe abusato sessualmente di una donna mentre si trovava a Stoccolma. In queste ore i quotidiani svedesi stanno riportando moltissime notizie, fra cui anche l'apertura di un'inchiesta su quanto avvenuto al Bank Hotel, albergo presso cui alloggiava il giocatore la sera del presunto reato.

Le dichiarazioni della modella/influencer

A peggiorare la situazione, anche la testimonanza rilasciata al quotidiano Expressen dalla modella svedese Julia Franzen (35 anni), che ha raccontato di aver partecipato a una festa privata, fornendo diversi dettagli relativi al party esclusivo. L'influencer ha spiegato di aver partecipato a numerose feste a cui presenziavano calciatori famosi. Una è proprio quella di giovedì scorso, a cui sarebbe stato presente anche Mbappè. Nel corso della serata, stando alle accuse, l'attaccante del Real Madrid avrebbe incontrato la presunta vittima. Sia chiaro che, almeno per il momento, è doveroso utilizzare il condizionale.

"Alcuni promoter sono ingaggiati con lo scopo di organizzare le feste e di trovare ragazze da portare. Solitamente ti inseriscono in una lista, così che ti possano contattare quando ce n'è bisogno. Di solito il requisito è essere di bell'aspetto e con una bella personalità ", ha raccontato Julia Franzen. " Ci hanno fatto mettere i cellulari in una scatola prima di entrare, per questo non esistono foto di quella festa. Succede spesso. La stessa regola era stata messa in passato a un'altra festa nella quale la star era Cristiano Ronaldo ", ha aggiunto. Secondo la versione della influencer, dunque, le feste hanno un protocollo ben rodato.

La posizione di Mbappé

Il calciatore francese sarebbe " sbalordito, ma sereno " dopo aver appreso la notizia su di lui. Questo quanto dichiarato dall'avvocato che rappresenta il giocatore, Marie-Alix Canu-Bernard. A quanto pare la difesa dell'attaccante intende procedere con una denuncia per calunnia, dal momento che l'accusa di stupro viene considerata come diffamazione. Stando a quanto riferito dalla legale, Mbappé avrebbe lasciato tutto in mano ai suoi avvocati, preferendo pensare agli allenamenti.

Al momento sappiamo che le indagini sono in corso. Si parla di una perquisizione della polizia al Bank Hotel, con tanto di sequestro di materiale che sarà esaminato dalla scientifica, come dei pantaloni neri, una maglia nera, e un paio di mutande.

"FAKE NEWS"

, ha commentato Kylian Mbappé sulla sua pagina X. Il calciatore avrebbe poi avanzato dei sospetti secondo i quali la vicenda potrebbe essere collegata il giocatore all'udienza, ormai prossima, relativa ai 55 milioni di euro arretrati richiesti al Paris Saint-Germain.