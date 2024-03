McDonald's, guasto al sistema: ristoranti chiusi in tutto il mondo

Un venerdì da incubo per la multinazionale statunitense del food McDonald's. Stamattina sono stati segnalati in tutto il mondo guasti al sistema di rifornimento del cibo che hanno provocato diverse chiusure di ristoranti in varie nazioni e le conseguenti lamentele sui social media da parte dei clienti. I vertici dell'azienda americana si sono giustificati per i disagi spiegando che il blocco momentaneo del servizio era dovuto a "un'interruzione tecnologica in fase di risoluzione" , senza entrare nello specifico. McDonald's Corp., con sede a Chicago, ha affermato che i problemi erano non legati a un attacco alla sicurezza informatica, senza fornire maggiori dettagli su cosa li abbia causati.

La vicenda

"Siamo a conoscenza di un’interruzione tecnologica, che ha avuto un impatto sui nostri ristoranti, ma il problema è ora in fase di risoluzione" , ha dichiarato in un comunicato stampa il colosso degli hamburger. "Ringraziamo i clienti per la loro pazienza e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe aver causato" . In precedenza, McDonald's in Giappone aveva pubblicato su X, ex Twitter, che "le operazioni sono temporaneamente sospese in molti dei nostri negozi a livello nazionale" , definendolo "un fallimento del sistema" . Anche il sito Downdetector ha segnalato nelle ultime ore un picco di problemi con l'app McDonald's. Solo dopo diverse ore alcuni ristoranti McDonald's hanno ripreso a funzionare normalmente dopo l'interruzione, con persone che ordinavano e ricevevano cibo a Bangkok, Milano e Londra.

Gli avvisi dell'interruzione del servizio nel mondo