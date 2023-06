Il miliardario, l'esploratore, il pilota: ecco chi era a bordo del sottomarino scomparso

L'uomo d'affari e miliardario britannico Hamish Harding, il pilota francese di sommergibili Paul Henry Nargeolet e il ceo di OceanGate Expeditions, Stockton Rush. Sono questi i primi, presumibili tre nomi resi noti dei cinque passeggeri che si trovano a bordo del sottomarino turistico Titan, disperso nelle profondità dell'Oceano Atlantico mentre si dirigeva verso il relitto del Titanic. Le ricerche del mezzo sono in corso ed è già partita la missione di soccorso del natante. Secondo l'ammiraglio John Mauger sentito dalla stampa Usa il tempo è poco. I passeggeri del piccolo sommergibile Titan, ha spiegato Mauger, hanno infatti "fra 70 e 96 ore di ossigeno disponibile. Un pugno di ore per attuare il salvataggio di chi era a bordo.



Chi c'era a bordo del sottomarino

OceanGate Expeditions, la società che organizza tali spedizioni, ha confermato in una nota che è suo il sottomarino scomparso e ha spiegato che sta facendo tutto il possibile per trarre in salvo il suo equipaggio. La compagnia ha aggiunto di aver ottenuto la massima assistenza da varie agenzie governative e da altre società per cercare di ristabilire il contatto con il sottomarino.

Da quanto fin qui emerso, al momento della scomparsa c'erano cinque persone a bordo del mezzo. Secondo quanto riportato da Sky News, uno di questi sarebbe stato Stockton Rush, ceo di OceanGate Expeditions. Disperso anche Paul Henri Nargeolet, ex comandante di nave, sub di profondità e pilota di sommergibili.

Direttore del gruppo di ricerca subacquea per E/M Group e RMS Titanic, Inc, Nargeolet è considerato la principale autorità sul sito del relitto ed è possibile fosse il responsabile del sottomarino disperso. A bordo potrebbe inoltre esserci l'uomo d'affari britannico, Hamish Harding, noto come aviatore ed esploratore. Harding, tra l'altro, nel 2022 ha preso parte al quinto volo commerciale di Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos e può vantare il Guinness World Record per la più veloce circumnavigazione della Terra.

Ricerche in corso

E gli altri passeggeri? Non sappiamo ancora niente. OceanGate Expeditions nei giorni scorsi aveva annunciato sul suo sito web e sui social network che stava per partire una spedizione; e il 14 giugno, aveva informato su Twitter che utilizzava la società di comunicazioni satellitare Starlink per mantenere aperta la linea di comunicazione con la spedizione.

Sul sito web della compagnia, vengono pubblicizzati viaggi di sette giorni per vedere il relitto adagiato sul fondo oceanico e il loro prezzo si aggira intorno ai 250mila dollari. Il profilo dei clienti di è stato spiegato dal ceo della stessa società, Stockton Russ, anche lui, come detto, probabilmente tra i dispersi: " Abbiamo clienti che sono appassionati del Titanic, li chiamiamo Titaniacs: c'è gente che ha ipotecato la sua casa per fare il viaggio. E persone che non ci pensano due volte a un viaggio così costoso. Un tizio aveva addirittura vinto la lotteria ".

Al momento non è stato riferito quando sono stati persi i contatti con Titan, che a bordo aveva l'equipaggio e, a differenza di quanto dichiarato in un primo momento da vari media, nessun turista. " Siamo profondamente grati per l'assistenza che abbiamo ricevuto da alcune agenzie governative e società che operano in alto mare nei nostri sforzi per ristabilire i contatti con il sottomarino ", ha aggiunto OceanGate.

L'imbarcazione ha una stazza di 10.432 chili e, secondo quanto si legge sul sito della compagnia, può arrivare fino a quattromila metri di profondità, con 96 ore di supporto vitale per cinque persone.