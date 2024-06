Spunta un nuovo monolite nel deserto: il nuovo mistero dopo gli avvistamenti del 2020

Ascolta ora 00:00 00:00

Era dal 2020 che non veniva avvistato uno dei misteriosi monoliti comparsi in più luoghi della Terra durante la pandemia da Covid-19. A distanza di quattro anni è stato segnalato un nuovo oggetto in una remota catena montuosa vicino Las Vegas, negli Stati Uniti. Il prisma metallico sporgeva dalle rocce riflettendo con la sua superficie a specchio il vasto paesaggio desertico che circonda la cima della montagna. Come sempre nessuno sa dare una spiegazione logica riguardo alla presenza di questo voluminoso monolite in mezzo al nulla.

Il ritrovamento

La polizia di Las Vegas ha riferito che i membri della sua unità di ricerca e salvataggio hanno trovato l'oggetto, lo scorso il fine settimana, vicino Gass Peak, parte del vasto Desert National Wildlife Refuge, dove si possono trovare pecore bighorn e tartarughe che vagano senza meta. Con i suoi 2.114 metri (6.937 piedi), è tra le vette più alte della zona a nord di Las Vegas. "Vediamo molte cose strane quando le persone fanno escursioni - hanno dichiarato i poliziotti - ma questo ritrovamento è davvero misterioso" . La foto che accompagna il post sui social media del dipartimento di polizia mostrano la strana struttura che si staglia contro un cielo azzurro brillante, con vista in lontananza della valle di Las Vegas.

I precedenti

Evoca in particolare l'oggetto che appare nel film di Stanley Kubrick 2001: Odissea nello spazio. Né il dipartimento di polizia né la sua unità di ricerca e salvataggio hanno risposto immediatamente lunedì alle richieste di ulteriori informazioni sulla inconsueta scoperta. L'ultima volta che si era vista una struttura del genere era il 2020 e l'immagine fece il giro del mondo. Nel novembre di quell'anno, era stato trovato un altro monolite nel paesaggio del deserto di roccia rossa dello Utah. Poi sono arrivati ​​gli avvistamenti in Romania, nella California centrale e nella famosa Fremont Street nel centro di Las Vegas.

I curiosi

La struttura dello Utah, che catturò l'immaginazione del mondo durante la pandemia, è stata la prima della serie. Si trovava a circa dodici piedi (3,6 metri) ed era stata incastonata nella roccia in un'area così remota che i funzionari non ne rivelarono immediatamente la posizione per paura che le persone si perdessero o rimanessero bloccate mentre cercavano di trovarlo. Orde di turisti curiosi ancora non sono riusciti a trovare il monolite, nonostante le continue ricerche.

Le misure di protezione

Le istituzioni locali temono che gli amanti del mistero possano prendere d'assalto il Desert National Wildlife Refuge, che è stato istituito per proteggere le pecore bighorn e le piante rare che crescono rigogliose. Si tratta del più grande rifugio per la fauna selvatica al di fuori dell'Alaska che copre due volte lo stato del Rhode Island.

"Le persone potrebbero venire a cercare il monolite e arrivare con veicoli inappropriati o guidare dove non dovrebbero, calpestando le piante e ciò va impedito"

, ha detto, responsabile del rifugio.