Mistero nei cieli sopra l'Area 51: avvistato uno strano velivolo triangolare

Sui social si torna a parlare della famosa, e ancora misteriosa, Area 51. Un video girato alcuni giorni fa mostra infatti un curioso velivolo triangolare che sorvola la base, cosa che ha riacceso l'attenzione sull'argomento UFO e stuzzicato la fantasia di molti.

A realizzare il video è stato il documentarista Anders Otteson, conosciuto proprio per le sue spedizioni nel Nevada, dove si trova la celebre base. Otteson, proprietario del canale YouTube Uncanny Expeditions, ha effettuato delle riprese notturne nel deserto americano, riuscendo a immortalare qualcosa di davvero misterioso. Nel filmato si legge che sono le tre del mattino del 14 gennaio, ed è possibile vedere un curioso oggetto volante spostarsi nel cielo notturno. Il velivolo ha una curiosa forma triangolare.

Un tempo si chiamavano UFO, adesso il termine corretto è UAP. Non cambia la sostanza. L'oggetto volante ripreso in video non mostra nessuna delle caratteristiche tipiche di un mezzo comune. Non si tratta, ad esempio, del bombardiere stealth B-2 Spirit, che ha una forma particolare. Il velivolo immortalato dal documentarista non ha nulla di familiare. Non si notano delle ali, ha un profilo che ricorda perfettamente un triangolo. Negli Usa lo hanno già paragonato a un Dorito, famoso snack triangolare.

Appurato che non stiamo parlando di un B-2, in tanti sui social hanno fatto notare che non si tratta del primo oggetto triangolare avvistato nei cieli. Sono anni che questo tipo di velivoli fanno la loro comparsa. Si pensi a quelli avvistati su Wichita, in Kansas, o ad Amarillo, in Texas. Non si trattava di aerei ultra-moderni, né di droni.

Lavorando con il ricercatore Joerg Arnu, Anders Otteson è inoltre riuscito a intercettare delle conversazioni radio catturate dai canali non criptati dell'Area 51. Avrebbero udito parole e codici molto particolari prima che comparisse il misterioso velivolo a forma di Dorito. Parole come "michelob profile", "imperial with garlic", "pretzel snack" e "refrigerator hydrate" che hanno destato non poca curiosità. Un gergo tecnico? Parole in codice? Uno scherzo?

Al momento non si hanno risposte.