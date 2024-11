Morta Liz Hatton, la 17enne malata di cancro che ha ispirato la principessa Kate

L'abbraccio tra Liz Hatton e la principessa Kate

Ascolta ora 00:00 00:00

È morta all'età di 17 anni Liz Hatton, la giovane e talentuosa fotografa britannica malata di cancro che ha ispirato la principessa Kate per la sua straordinaria forza nell'affrontare nella malattia. Al punto che, lo scorso ottobre, i principi del Galles avevano voluto incontrarla di persona, invitandola a partecipare a un evento privato al castello di Windsor. L'incontro era stato immortalato con alcuni scatti che l'erede al trono d'Inghilterra e consorte avevano pubblicato successivamente sull'account social di Kensington Palace. " Siamo così dispiaciuti di sapere che Liz Hatton è tristimente scomparsa. È stato un onore aver incontrato una donna così coraggiosa e umile. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con i genitori di Liz, Vicky e Aaron, e con suo fratello Mateo in questo momento incredibilmente difficile ", hanno scritto William e Kate in una nota dopo aver appreso la tragica notizia.

Il calvario di Liz

Liz Hatton era affetta da una neoplasia molto rara e aggressia, un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde che colpisce soprattutto giovani e bambini in età preadolescenziale. I medici le avevano dato scarse aspettative di vita, tre anni al massimo. Cionostante la 17enne non ha mai smesso di sorridere alla vita e guardare al futuro speranzosa. Era appassionata di fotografia e aveva stilato una bucket list, ovvero una lista di cose da fare prima di morire, tra cui partecipare a un evento importante. Un sogno che, grazie alla principessa Kate, è riuscita a realizzare.

L'incontro con Kate

Quando il principe William è venuto a conoscenza della storia Liz, tramite la charity London's Air Ambulance, l'associazione di beneficenza di cui ha il patrocino, è rimasto sinceramente colpito e commosso. Così Kate, che lo scorso ottobre ha annunciato con un video il completamento di un ciclo di chemioterapia, dopo la diagnosi di tumore ricevuta lo scorso marzo, ha deciso di invitare la giovane fotografa al castello di Windors per documentare una cerimonia di investitura.

La foto dell'abbraccio

A seguito del reportage, Liz è stata invitata a incontrare William e Kate in forma privata. Con lei c'erano anche i genitori e il fratello minore, Mateo. L'incontro è stato sugellato con un abbraccio tenerissimo tra la principessa del Galles e la 17enne. La foto è stata poi diffusa sul profilo Instagram di Kensington Palace, così come alcuni scatti firmati dalla giovane e talentuosa artista.

Negli ultimi mesi di vita la ragazza era riuscita a realizzare alcuni dei suoi sogni, come fotografare uno spettacolo nel West End, organizzare una mostra coi suoi scatti e incontrare il fotografo Rankin. Liz, originaria di Harrogate nel North Yorkshire, si è spenta questa mattina a casa, circondata dall'affetto dei suoi cari.