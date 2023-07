Morto annegato lo chef di Barack e Michelle Obama: stava facendo paddle boarding

Morto lo chef di Barack e Michelle Obama Tafari Campbell. L'uomo è stato trovato senza vita nel laghetto Edgartown Great Pond a Marthàs Vineyard, nel Massachusetts, a breve distanza dalla residenza dell'ex coppia presidenziale. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la polizia del Massachusetts ha ritrovato il corpo lunedì mattina, intorno alle ore 10, avvalendosi dell'utilizzo dei sonar. Il cadavere si trovava a circa 100 piedi dalla riva (circa 30 metri).

Chi era Tafari Campbell

Tafari Campbell, 45 anni, era lo chef di Barack e Michelle Obama. Ai tempi della presidenza Obama, ricopriva però il ruolo di aiuto cuoco, per poi passare ad essere un collaboratore stretto della famiglia presidenziale.

Nel 2012 era comparso in un video con l'assistant chef Sam Kass per parlare della birra al miele prodotta artigianalmente alla Casa Bianca. Gli Obama lo hanno definito come un componente fondamentale della famiglia, un uomo creativo ed appassionato, divertente e molto gentile. Barack e Michelle Obama si sono detti sconvolti per la perdita.

Cosa è successo

Stando a quanto riportato dai media statunitensi, l'allarme è stato dato nella serata di domenica. Tafari Campbell si era recato a Marthàs Vineyard, dove gli Obama hanno una casa. Nel fine settimana, tuttavia, l'ex coppia presidenziale non era presente.

Il 45enne aveva raggiunto il lago per fare paddle boarding, una disciplina acquatica in cui il praticante si muove sdraiato o inginocchiato su una tavola nuotando con le braccia. Non si sa cosa sia esattamente successo. Qualcuno dice di aver visto l'uomo in difficoltà in acqua. Poco prima delle 20, è stata inoltrata una richiesta di intervento ai servizi di emergenza di Edgartown. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, con vigili del fuoco e sommozzatori, e alla fine, nella mattinata di lunedì, è stato rinvenuto il corpo.

Resta ora da chiarire che cosa possa aver provocato la morte di Tafari Campbell. Pare che con lui ci fosse un altro paddleboarder, che lo ha visto andare sott'acqua. La sua testimonianza potrebbe forse essere l'unico elemento a disposizione degli inquirenti.

Gli Obama sotto choc