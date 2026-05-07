La mossa della Svezia: braccialetti elettronici per i minori a rischio reclutamento dalle gang

La Svezia punta a introdurre braccialetti elettronici per monitorare i minori considerati a rischio di reclutamento da parte delle organizzazioni criminali. La misura annunciata dal governo rientra in un pacchetto più ampio di interventi contro la violenza legata alle gang. Secondo le autorità di Stoccolma, il dispositivo potrebbe essere applicato a bambini e ragazzi dai 13 anni in su, in particolare nei casi in cui i servizi sociali abbiano disposto restrizioni come il coprifuoco. Le stime iniziali parlano di circa 50-100 giovani potenzialmente sottoposti a questo tipo di controllo.

La proposta arriva in un contesto segnato dal crescente coinvolgimento di minori in reati gravi. Le gang, secondo il governo svedese, reclutano bambini e adolescenti anche perché finora l’età della responsabilità penale era fissata a 15 anni. A partire dal 1° luglio per i reati punibili con almeno quattro anni di carcere la soglia sarà abbassata a 13 anni. Come riportato da Euronews, la ministra dei Servizi sociali Camilla Waltersson Gronvall ha spiegato che il dispositivo dovrebbe avere l’aspetto di qualcosa di ordinario, “come un orologio o un braccialetto, così non sarebbe evidente o stigmatizzante”. La ministra ha inoltre riferito che vi sono “173 bambini sotto i 15 anni sospettati di essere coinvolti in omicidi o piani di omicidio”.

Il provvedimento ha suscitato critiche da parte di organizzazioni per i diritti dei minori, del Consiglio nazionale svedese per la prevenzione del crimine e dell’Unicef, che hanno sollevato preoccupazioni sulle libertà civili dei bambini. Dal mese di ottobre 2025, la polizia svedese può già intercettare le comunicazioni elettroniche dei minori di 15 anni.

La proposta si inserisce nella linea adottata dal governo di minoranza di destra, sostenuto dai Democratici svedesi, che negli ultimi mesi ha promosso diverse misure in materia di criminalità e immigrazione in vista delle elezioni generali del 13 settembre.