Navi da guerra in acque cinesi: l'operazione che allarma Pechino

Il Mar Cinese Meridionale è sempre più affollato. Nei prossimi giorni l'India schiererà navi da guerra nella regione marittima in vista di esercitazioni congiunte con le Filippine e per lanciare un chiaro segnale di sostegno a Manila nella sua sempre più tesa disputa territoriale con Pechino. Le forze navali filippine e indiane svolgeranno un'attività di cooperazione marittima (MCA) nella zona economica esclusiva delle Filippine dal 4 all'8 agosto, ha riferito la New Delhi Television. Le manovre, le prime tra i due Paesi dal 2021, dovrebbero iniziare dopo la visita al porto di Manila del 2 agosto da parte di quattro navi da guerra di Delhi: il cacciatorpediniere lanciamissili INS Delhi, la nave da ricognizione INS Sandhayak, la petroliera INS Shakti e la corvetta antisommergibile INS Kiltan.

Le esercitazioni marittime dell'India

Come ha spiegato Newseek, nel Mar Cinese Meridionale la crescente presenza di Pechino nella zona economica esclusiva delle Filippine ha portato a scontri e spinto Manila ad approfondire i legami con Washington e i partner regionali, come Giappone e India. Anche Delhi, tra l'altro, condivide con Pechino storiche controversie territoriali. Il confine sino-indiano, per esempio, è stato teatro di periodiche schermaglie per decenni, compreso uno scontro mortale nella valle di Galwan, lungo la Linea di Controllo Effettivo (LAC), nel giugno 2020. L'India sta inoltre competendo sempre più con la Cina per l'influenza geopolitica nella regione Asia-Pacifico, in linea con la politica "Act East" di Nuova Delhi.

Sappiamo ancora poco in merito alle esercitazioni indo-filippine. Il contrammiraglio Roy Vincent Trinidad, portavoce della Marina di Manila, ha dichiarato in conferenza stampa che ulteriori dettagli sulle operazioni sarebbero stati resi noti una volta arrivate le navi amiche all'interno del Paese. Ricordiamo, in ogni caso, che l'India ha già espresso il suo sostegno alle Filippine nella disputa marittima con il Dragone. Lo scorso anno, il Ministro degli Affari Esteri di Delhi, Subrahmanyam Jaishankar, ha ribadito " il sostegno dell'India alle Filippine nel sostenere la propria sovranità nazionale ".

I due Paesi hanno inoltre rafforzato i legami in materia di sicurezza. L'anno scorso, tre navi da guerra indiane hanno fatto scalo nelle Filippine, dove si sono svolti colloqui tra funzionari e visite tra i due porti. Nel 2023, le Filippine sono diventate il primo Paese straniero a ricevere i missili da crociera supersonici BrahMos dell'India, nell'ambito del suo programma di modernizzazione militare.

Le mosse di Delhi

L'esercitazione sopra descritta dovrebbe coincidere con la visita programmata del presidente filippino Ferdinando Marcos Jr. In India, dove incontrerà il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente indiano Droupadi Murmu e il ministro degli Affari Esteri S. Jaishankar. Il South China Morning Post ha scritto che il contrammiraglio Susheel Menon, comandante della flotta orientale della Marina indiana, ha ringraziato il governo filippino per la calorosa accoglienza. Il suo equipaggio ha presentato ai media filippini diversi velivoli da sorveglianza, sottolineandone la capacità di distinguere accuratamente le navi militari da quelle civili.

" Attendiamo con ansia questa opportunità. Le nostre due nazioni condividono valori e interessi comuni, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico ", ha dichiarato Menon.

Durante la sua permanenza nel Paese, la Marina indiana è anche pronta a intraprendere vari scambi professionali con la sua controparte filippina, presumibilmente per rafforzare l'interoperabilità e a promuovere una più stretta cooperazione navale.