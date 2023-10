Il Nobel per la chimica ai "quantum dot". Così cambiano le nanotecnologie

Dopo la fuga di notizie poche ore prima dell'annuncio, il 115esimo premio per la chimica è stato assegnato a Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov “per la scoperta e la sintesi dei punti quantici”, che sono i più piccoli componenti finora noti nel mondo delle nanotecnologie e le loro possibili applicazioni vanno dalle comunicazioni all'ottica, ai futuri computer superveloci o la diagnosi per immagini per la biomedicina, ma anche ai televisori e alle lampade a Led. Inizialmente la notizia era uscita sul quotidiano svedese Dagens Nyheter e sul sito della rivista scientifica NyTeknik, a causa di un comunicato stampa che sarebbe stato pubblicato per errore e poi subito cancellato dal sito dell'Accademia Reale Svedese delle scienze. Poi l'ufficialità durante la cerimonia che ieri ha assegnato il premio Nobel per la Fisica a Pierre Agostini, Ferenc Klausz e Anne L'Huillier. Domani verrà rivelato quello per la letteratura e venerdì quello per la pace. La chiusura della settimana è invece dedicata al premio per l'economia, che verrà assegnato lunedì 9 ottobre.

Chi sono i vincitori

Moungi G. Bawendi, 62 anni, è nato in Francia nel 1961 e ha studiato negli Stati Uniti, all'Università di Chicago. Attualmente insegna nel Massachusetts Institute of Technology. Louis E. Brus, 80 anni, è nato negli Stati Uniti nel 1943, ha studiato alla Columbia University, dove lavora ancora. Alexei I. Ekimov, 78 anni, è nato nell'ex Unione Sovietica e ha completato gli studi di dottorato a San Pietroburgo nel 1969. Ha lavorato in un'azienda americana, la Nanocrystals Technology Inc. di New York, dove ha avuto il ruolo di responsabile scientifico.

I Nobel per la Chimica 2021 e 2022

Lo scorso anno il premio era andato a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless, (quest'ultimo lo aveva già vinto nel 2001 per 'i successi nello studio della chiralità delle molecole', ndr). La motivazione per il riconoscimento del 2022 era “ per lo sviluppo della click chemistry e della chimica bioortogonal e”, lo studio alla base di molte applicazioni sia nell’ambito della chimica che in medicina, tra le quali ci sono anche diverse terapie mirate contro il cancro. L'anno precedente, nel 2021, ad aggiudicarsi il premio Nobel per la chimica sono stati Benjamin List e David McMillan “ per aver sviluppato un terzo tipo di catalisi, l’organocatalisi simmetrica, che si basa su piccole molecole organiche ”.

L'unico vincitore italiano