Violenze e saccheggi in Francia. A Parigi stop ai trasporti pubblici

"Non è escluso lo stato d'emergenza". La Francia piomba nel caos

Ascolta ora: ""Non è escluso lo stato d'emergenza". La Francia piomba nel caos"

Quella che era iniziata come una semplice protesta sta pericolosamente spostandosi verso una sorta di guerriglia urbana. In Francia è trascorsa un'altra notte di violenze, la terza, dopo l'uccisione del giovane Nahel da parte di un poliziotto, avvenuta lo scorso martedì a Nanterre. Emmanuel Macron è stato costretto a lasciare in anticipo, e senza fare la consueta conferenza stampa, il vertice europeo di Bruxelles. Il presidente francese parteciperà alla riunione dell'unità interministeriale di crisi dove saranno decisi i prossimi passi volti a ristabilire l'ordine nel Paese. Si fanno spazio varie ipotesi, tra le quali l'introduzione dello stato di emergenza e del coprifuoco.

Francia nel caos

L'Eliseo ha fatto sapere che Macron ascolterà le proposte del primo ministro e del ministro dell'Interno. pronto ad adattare il dispositivo di mantenimento dell'ordine. Nello specifico, stato di emergenza e coprifuoco sono state richieste da diversi responsabili politici dopo la terza notte di violenze che ha portato a centinaia di arresti, danni a edifici istituzionali e feriti fra le forze dell'ordine.

Il Rassemblement National di Marine Le Pen, ad esempio, ha chiesto, attraverso il suo vicepresidente dell'Assemblée Natoinale, Sébastien Chenu, l'instaurazione del suddetto stato d'emergenza e del coprifuoco nei quartieri teatro di scontri e saccheggi. Nelle scorse ore, il governo aveva escluso " per il momento " questa soluzione, chiesta fra gli altri anche dal presidente dei Républicains, Eric Ciotti, e dal polemista di estrema destra, Eric Zemmour.

La situazione adesso è critica. Circa 249 poliziotti e gendarmi sono rimasti leggermente feriti durante le violenze in diverse città della Francia. La polizia ha anche effettuato 667 arresti, ha dichiarato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. " Tutte le ipotesi ", compresa l'istituzione di uno stato di emergenza, sono considerate dall'esecutivo per " il ritorno dell'ordine repubblicano ", ha dichiarato, non a caso, il primo ministro Elisabeth Borne.

Intanto Ile-de-France Mobilitès (IDFM) ha fatto sapere che tutti i bus e gli altri trasporti pubblici della regione dell’Ile de France (dove si trova la capitale francese Parigi) smetteranno di funzionare alle 21:00 di tutte le sere, fino a nuovo ordine. La misura è stata decisa " per la sicurezza degli agenti e dei passeggeri ".

Terza notte di violenze

Diverse località della banlieue di Parigi, soprattutto nel nord, nel dipartimento Seine-Saint-Denis, sono stati presi d'assalto. A Noisy-le-Grand si registrano scontri fra gruppi di giovani e forze dell'ordine. Il commissariato di Saint-Denis è stato preso di mira da un attacco, così come quello della vicina Stains. Incendi sono stati appiccati a Rosny-sous-Bois.

Charles Aslangul, sindaco di Bry-sur-Marne, ha denunciato un attacco con molotov e razzi artigianali contro i locali della polizia municipale, con successivi incendi e saccheggi. Attaccato anche da una trentina di persone il commissariato di Alfortville. A Nantes, nell'ovest della Francia, un veicolo si è lanciato contro un supermercato, sfondando la saracinesca e dando il via ad un saccheggio. Lancio di razzi anche contro gli autobus a Grenoble, nel sud-est della Francia, con i conducenti degli autobus che si sono rifiutati di continuare a prestare servizio.

Molotov contro un ufficio della polizia anche a Pau, nei Pirenei (ovest del Paese). I pompieri di Parigi e della regione Ile-de-France hanno invitato su Twitter a non intasare le linee a causa dell'enorme numero di chiamate di emergenza ricevute in queste ore. A Nanterre, epicentro degli scontri, dispiegato un mezzo blindato della brigata antisommossa. A Tour, Avignone, Nantes e Tolosa sono in azione gli uomini dei reparti speciali Gign.